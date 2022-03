Vierfach-Tötung schockiert Griechenland: Polizei fasst mutmaßlichen Täter – Details zum Motiv bekannt

Von: Patrick Huljina

Die griechische Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. (Symbolbild) © Nicolas Koutsokostas/Imago

In der griechischen Kleinstadt Andravida wurde eine vierköpfige Familie ermordet. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter gefasst.

Andravida - Ein grausames Verbrechen erschüttert ein ganzes Land. In Griechenland soll ein 60 Jahre alter Mann eine vierköpfige Familie getötet haben. Das mutmaßliche Motiv des Verdächtigen macht sprachlos. Es soll um Mietschulden gegangen sein, berichten griechische Medien.

Vierfachmord schockiert Griechenland: Tatverdächtiger bereits gefasst

Bei dem 60-jährigen mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Vermieter der Familie. Der Mann soll die 37 Jahre alte Mutter und den 32 Jahre alten Vater erschossen und die beiden Kinder – zwei und drei Jahre alt – erstickt haben. Das Ehepaar und seine zwei kleinen Kinder waren am vergangenen Mittwoch (2. März) tot in ihrem Haus in der Kleinstadt Andravida aufgefunden worden.

Am Freitagabend (4. März) wurde der Tatverdächtige in der Hafenstadt Patras von der griechischen Polizei festgenommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur ANA. Wie der Bürgerschutzminister Takis Theodorikakos, der zuvor das Amt des griechischen Innenministers inne hatte, am Samstag im Staatssender ERT bestätigte, soll der Tatverdächtige den Vierfachmord gestanden haben.

Vierfachmord in Griechenland: Mutmaßlicher Täter wohl bereits zuvor gewalttätig

Die griechische Boulevardzeitung To Proto Thema berichtete in Folge des grausamen Verbrechens über Details aus dem Leben des mutmaßlichen Mörders. Das Blatt will in Erfahrung gebracht haben, dass der Mann bereits in seiner Jugend durch Gewalt aufgefallen ist. Demnach soll der Tatverdächtige unter anderem im Alter von 15 Jahren einem Klassenkameraden ins Bein geschossen haben.

