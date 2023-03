Festnahme nach Zugunglück mit 36 Toten in Griechenland – erster Verdacht zur Ursache

Von: Jennifer Lanzinger

Ein schweres Unglück ereignet sich in Griechenland. Zwei Zügen stoßen frontal zusammen. Einsatzkräfte bislang 36 Todesopfer. Der News-Ticker.

Schweres Unglück: In Griechenland kollidiert ein Personenzug mit einem Güterzug.

Zahl der Todesopfer steigt: Mindestens 36 Personen sind nach Angaben der Feuerwehr ums Leben gekommen.

Unfallursache noch ungeklärt: Die Ermittlungen sind im vollen Gange. Laut dem Staatsfernsehen wurden der zuständige Eisenbahnchef festgenommen.

Update vom 1. März, 10.40 Uhr: Die griechische Regierung hat angesichts des schweren Zugunglücks mit bislang 36 Toten und Dutzenden Verletzten eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Am Mittwochvormittag wurde Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis an der Unglücksstelle nördlich der Stadt Larisa erwartet.

Es sei das schlimmste Zugunglück in der Geschichte des Landes, teilte die Gewerkschaft der Eisenbahner mit. Dem Staatssender ERT zufolge werden noch viele weitere Tote befürchtet. Die ersten beiden Waggons des Personenzugs waren durch den Aufprall zertrümmert worden und hatten anschließend auch noch Feuer gefangen.

Erste Mutmaßungen zur Unfallursache weisen auf menschliches Versagen hin. Medienberichten zufolge funktionierte das elektronische Leitsystem auf der Strecke nicht – es soll damit schon längere Zeit Probleme gegeben haben. Deshalb seien die jeweiligen Bahnhofsvorsteher für die korrekte Weiterleitung der Züge verantwortlich gewesen. Der Personenzug könnte demnach schon vom Bahnhof der Stadt Larisa aus auf die falsche Spur geschickt worden sein – auf der ihm dann später der Güterzug entgegenkam.

Zugunglück in Griechenland: Staatsfernsehen meldet Festnahme

Update vom 1. März, 8.27 Uhr: Derzeit wird sich vor Ort neben der Rettung und Bergung auch mit der Ursache des folgenschweren Frontalzusammenstoßes der beiden Züge beschäftigt. Vor allem, wie es möglich sein konnte, dass der Intercity von Athen nach Thessaloniki auf denselben Gleisen wie der entgegenkommende Güterzug unterwegs war, obwohl die Strecke zweispurig ausgebaut ist.

Der für den Abschnitt zuständige Eisenbahnchef sei bereits festgenommen worden, hieß es im Staatsfernsehen. Andere Eisenbahner und Techniker würden befragt. Die Verkehrsbehörde der nahe gelegenen Stadt Larisa hat mit Ermittlungen zur Unfallursache begonnen. Viele anknüpfende Bahnstrecken wurden für den Zugverkehr vorerst gesperrt.

Am Bahnhof der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki versammelten sich derweil schon nachts verzweifelte Angehörige, Telefon-Hotlines wurden eingerichtet. Viele der Toten können Berichten zufolge nur per DNA-Test identifiziert werden. Rund 200 Passagiere, die nicht oder nur leicht verletzt wurden, wurden vom Unglücksort mit Bussen ins 150 Kilometer weit entfernte Thessaloniki gebracht. Bei vielen der Passagiere soll es sich um junge Leute gehandelt haben, Studierende, die nach einem verlängerten Wochenende wegen eines Feiertags nun auf dem Weg zur Universität von Thessaloniki waren.

Nach dem schweren Zugunglück in Griechenland sind die Rettungs- und Bergungsarbeiten Mittwochmorgen im vollen Gange. © Vaggelis Kousioras/dpa

Zugunglück in Griechenland: Zahl der Todesopfer steigt

Update vom 1. März, 5.55 Uhr: Bei dem schweren Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht zu Mittwoch nach Angaben der Feuerwehr mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 53 Menschen wurden schwer verletzt und in Krankenhäusern behandelt. „Die Such- und Rettungsaktion dauert an“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfernsehen weiter. „Es ist eine Tragödie“, sagte ein Feuerwehrmann im Staatsfernsehen aus dem Unglücksort nahe der Stadt Larisa. Mit Kränen und anderen schweren Geräten versuchten die Retter, die entgleisten Waggons zu heben, um nach Überlebenden und Opfern zu suchen, wie Reporter vor Ort berichteten.

Über die Umstände des Unglücks lagen keine Einzelheiten aus offiziellen Quellen vor. Ein aus Athen gestarteter Personenzug stieß nach ersten Angaben von Eisenbahnern frontal mit einem aus der Gegenrichtung - aus der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki - kommenden Güterzug zusammen. Der Personenzug war der Intercity 62, der aus Athen um 19.22 Uhr am Dienstagabend mit rund 350 Reisenden nach Thessaloniki gestartet war.

Ursprungsmeldung: Athen – Rund 350 Reisende und 20 Eisenbahner sollen an Bord der beiden Züge gewesen sein, als sich das tragische Unglück in Griechenland in der Nacht zu Mittwoch ereignet hat. Bei dem schweren Zugunglück sind nach ersten Erkenntnissen mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am frühen Morgen unter Berufung auf einen Sprecher der Feuerwehr. im Staatsfernsehen teilte der Sprecher unter anderem mit, dass bei dem Zugunglück ein Güterzug mit einem Personenzug kollidiert sei.

Griechenland: Rauch steigt auf, während Feuerwehrleute und Rettungskräfte nach einem Zusammenstoß zweier Züge in der Nähe von Larisa im Einsatz sind. © Vaggelis Kousioras/AP +++ dpa-Bildfunk +++

Schweres Zugunglück in Griechenland: Mindestens 26 Tote – Rettungskräfte suchen Überlebende in den Trümmern

Demnach gebe es zahlreiche Verletzte, nach ersten Angaben rund 85 Menschen. Einige von ihnen seien bei dem Zugunglück schwer verletzt worden. „Die Such- und Rettungsaktion dauert an. Auch auch mit schwerem Gerät“, sagte der Sprecher weiter. Feuerwehr und Rettungskräfte versuchen demnach aktuell in den Trümmern Überlebende zu finden. „Die meisten Verletzten haben Kopfverletzungen, gebrochene Becken, Arme und Beine. Es gibt leider zahlreiche Menschen, die noch in den Trümmern sind“, sagte ein Mitglied eines Rettungsteams Reportern vor Ort.

Was genau in der Nacht zum Mittwoch vor Ort passiert ist, ist noch unklar. Über die Umstände des Unglücks lagen keine Einzelheiten aus offiziellen Quellen vor. Ein Personenzug stieß nach ersten Angaben von Eisenbahnern frontal mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Güterzug zusammen. Die ersten drei Waggons des Personenzuges seien zerschellt, sagten Augenzeugen. Das griechische Fernsehen zeigte Videos von der Unglücksstelle bei Tempi in Mittelgriechenland.

Griechenland: Überlebender berichtet von dramatischen Szenen vor Ort

Ein Überlebender sagte, im Personenzug sei nach dem Zusammenstoß Feuer ausgebrochen. „Es herrschte Chaos und ein Höllenlärm“, fügte er im Staatsfernsehen hinzu. „Wir haben mit unseren Koffern die Fensterscheiben eingedrückt und sind in der Dunkelheit tastend aus unserem Waggon rausgegangen“, sagte ein junger Mann. Der Zug war in Athen gestartet und fuhr in die griechische Hafenstadt Thessaloniki, berichteten andere Überlebende, im Fernsehen.

Die Strecke, die Athen mit der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki verbindet, war in den vergangenen Jahren modernisiert worden. Die griechischen Bahnen (Hellenic Train) werden von der italienischen Staatsbahn Ferroviaria dello Stato Italiano (FS) betrieben. Eisenbahner sagten im griechischen Sender Real FM, es gebe trotz der Modernisierung erhebliche Probleme bei der elektrischen Koordination der Verkehrskontrolle.