Griechischer Botschafter in Brasilien möglicherweise ermordet

Leiche in ausgebranntem Auto entdeckt

Rio de Janeiro - Eigentlich wollte er mit seiner Familie Weihnachten feiern. Doch dann verschwand der griechische Botschafter in Brasilien. Er soll ermordet worden sein.

Die Polizei im Bundesstaat Rio de Janeiro hat in einem ausgebrannten Auto einen Toten entdeckt, bei dem es sich um den seit Tagen vermissten griechischen Botschafter in Brasilien handeln könnte. Aus dem Außenministerium in Athen hieß es am Freitag, die brasilianischen Behörden seien dabei, die Identität der Leiche mit Hilfe von DNA-Tests festzustellen. Bei dem Auto handele es sich um jenes, das der Diplomat in Rio gemietet hatte.

Nach Angaben der Ermittler wurde das ausgebrannte Fahrzeug im Bezirk Nova Iguaçu nahe der Metropole Rio entdeckt. Der 59-jährige Botschafter Kyriakos Amiridis wurde nach Polizeiangaben zuletzt am Abend des 26. Dezember bei Rio de Janeiro gesehen.

Der Botschaft zufolge hatte Amiridis gemeinsam mit seiner Familie dort Urlaub gemacht und wollte Anfang Januar in die Hauptstadt Brasília zurückfliegen. Seine brasilianische Frau meldete ihn schließlich als vermisst, als er nicht in die gemeinsame Ferienwohnung in Nova Iguaçu zurückkehrte.

Brasilianische Medien veröffentlichten Bilder des ausgebrannten Autos und zitierten die Polizei mit den Worten, dass es sich bei dem Toten vermutlich um den Vermissten handle. Amiridis ist erst seit diesem Jahr griechischer Botschafter in Brasilien. Zuvor arbeitete er von 2012 bis 2016 als Diplomat in Libyen. Von 2001 bis 2004 war er Generalkonsul in Rio de Janeiro.

afp