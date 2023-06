Tragischer Grill-Unfall in Ferienpark: Mädchen (3) liegt im künstlichen Koma

Von: Karolin Schäfer

In den Niederlanden ereignet sich ein schwerer Grillunfall. Ein dreijähriges Mädchen und ihr Vater werden verletzt. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/imago

Beim Grillen in einem Ferienpark kommt es in den Niederlanden zu einer Verpuffung. Dabei erleiden ein dreijähriges Mädchen und ihr Vater schwere Verletzungen.

Berkhout – Eine Urlaubsreise wird für eine Familie aus Deutschland zum Albtraum. In einem Ferienpark in den Niederlanden ereignete sich ein tragischer Unfall. Ein dreijährigs Mädchen musste infolge schwerer Verbrennungen ins künstliche Koma gelegt werden.

Grill-Unfall in den Niederlanden: Mädchen (3) kommt mit Spiritus zu nah ans Feuer

Eine deutsche Familie machte Urlaub im Ferienpark TopParken in Berkhout. Dort kam es beim Grillen am Donnerstagabend (15. Juni) zu dem folgenschweren Unfall. In der Nähe des Feuers soll eine Flasche Spiritus gelegen haben, meldete ein Sprecher des Parks gegenüber der niederländischen Regionalzeitung Noordhollandsdagblad. Spiritus wird häufig zum Anzünden des Grills verwendet.

Das Mädchen soll die Flasche dann aufgehoben und damit zu nahe ans Feuer gekommen sein. Es kam schlagartig zu einer Verpuffung, Flammen schlugen in die Höhe. Dabei erlitt die Dreijährige schwere Verbrennungen, auch ihr Vater soll schwer verletzt worden sein, hieß es weiter.

Grill-Drama in den Niederlanden: Mädchen (3) liegt im Koma

Ein Rettungshubschrauber transportierte Vater und Kind in ein Krankenhaus. Dort wurde das Mädchen ins künstliche Koma versetzt, so der Sprecher. Man halte engen Kontakt zur Familie und biete Unterstützung an. Inzwischen seien auch weitere Familienangehörige in den Niederlanden eingetroffen. Den Grill hätte die Familie von zu Hause mitgebracht, hieß es seitens des Ferienparks gegenüber dem örtlichen Blatt De Telegraaf. (kas)

