Grill-Saison in Deutschland: So können Sie Konflikte mit den Nachbarn vermeiden

Von: Tom Offinger

Sommer, Sonne, Grillvergnügen: Was entspannt klingt, kann zum Nachbarschaftsstreit führen. Das ist beim Grillen erlaubt.

Berlin/Düsseldorf - Nach Feierabend noch schnell grillen? Klingt verlockend. Doch wer auf dem Balkon seiner Mietwohnung oder im gemeinsam genutzten Garten des Mehrfamilienhauses den Grill anwerfen möchte, muss auch eine gewisse Rücksicht für seine Nachbarn mitbringen. Ein Blick in den jeweiligen Mietvertrag kann helfen.

Denn der Vermieter kann das Grillen hier einschränken – oder auch komplett verbieten. Wer dennoch Würstchen und Co. auf den Grill legt, muss dem Immobilienverband Deutschland (IVD) zufolge mit einer Abmahnung oder im schlimmsten Fall sogar mit einer Mietkündigung rechnen.

Grillen im Sommer: Gespräch mit Nachbarn suchen

Im Garten des eigenen Einfamilienhauses sieht das natürlich anders aus. Hier darf prinzipiell nach Lust und Laune gegrillt werden. Allerdings können auch hier schnell mal Reibereien entstehen, vor allem wenn sich die Nachbarn durch Rauch oder etwaigen Gestank belästigt fühlen. Nachbarschaftsstreit ist da schnell vorprogrammiert, insbesondere wenn man es mit sehr gesetzestreuen Mitmenschen zu tun hat. Im schlimmsten Fall kann so eine „Belästigung“ gar eine Geldstrafe mit sich bringen.

Um Nachbarschaftsstreit oder gar rechtliche Konflikte zu vermeiden, empfiehlt der Landesverband Haus & Grund Rheinland Westfalen, das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen – und zwar bevor der Grill angeworfen wird. „Dann können sich die Nachbarn auf den Grillabend einstellen und rechtzeitig ihre Fenster schließen“, so Verbandspräsident Konrad Adenauer. In einer gewöhnlichen Reihenhaussiedlung, in der vor allem Kinder mit Familien wohnen, sind solche Konflikte allerdings eher selten zu erwarten.

Auch die Wahl eines Elektro- oder Gasgrills statt eines Holzkohlegrills kann laut IVD helfen, Konflikte zu vermeiden. So kann die Rauch- und die Geruchsentwicklung verringert werden – und vielleicht auch der Ärger der Nachbarn. (to mit dpa/tmn)