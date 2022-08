Schockierende Studie zeigt: Anstieg des Meeresspiegels um 27 Zentimeter nicht mehr vermeidbar

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Wie konkret die Folgen den Klimawandels aussehen werden, wurde nun durch eine neue Studie in Grönland deutlich. Das Eis wird erheblich schmelzen - und das Meer ansteigen lassen.

Nuuk - Dass die Erderwärmung bereits erhebliche Folgen für die Erde mit sich bringt und weiter mit sich bringen wird, davor warnen Wissenschaftler schon seit geraumer Zeit. Nun wird eine dieser Folgen immer mehr traurige Gewissheit: Wie eine neue Studie aus Grönland zeigt, wird das Schmelzen des grönländischen Eisschildes zu einem erheblichen Anstieg des Meeresspiegels führen.

Das Eis in Grönland schmilzt - Meer wird um über 27 Zentimeter steigen

Die Ergebnisse der Studie wurden am Montag (29. August) in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht. Demnach stellten die Wissenschaftler fest, dass das Klima von den Jahren 2000 bis 2019 einen Rückgang von etwa 3,3 Prozent des Eisvolumens in Grönland verursacht. Umgerechnet bedeutet das etwa einen Anstieg des Meeresspiegels um 27,4 Zentimeter. Dies sei eine Folge des „zunehmenden Massenumsatzes durch Niederschlag, Eisabfluss und Schmerlzwasserabfluss“.

Der Klimawandel hat einen erheblichen Effekt auf Grönland. © IMAGO/Ulrik Pedersen

Der Ansatz der Wissenschaftler setze zwar nicht fest, in welchem Zeitraum genau das Schmelzen des Eises erfolgen wird, ihre Berechnungen würden sich aber mit der Einschätzung von Experten decken, die einen ähnlichen Beitrag Grönlands zum Meeresspiegel-Anstieg bis zum Jahr 2100 vorhersagen. Dabei handele es sich aber noch um einen Art „Mindestwert“, denn zukünftige Werte der Erderwärmung wurden bei dieser Berechnung noch nicht mit einbezogen. Das bedeutet, dass der Effekt mit weiterer Erderwärmung noch weitaus verstärkt werden könnte.

Aufgrund des Klimawandels kämpfen andere Länder derweil mit Dürre. So auch der US-Staat Kalifornien, der jetzt mit einem Pilotprojekt gegen Dürre und Wassermangel vorgehen will.

Grönland: Anstieg des Meeresspiegels wird für Heimatlosigkeit sorgen

Ein besonders „schweres“ Jahr für den Schmelzeffekt in Grönland war dabei das Jahr 2012. Sollten derartige Effekte in Zukunft noch einmal auftreten, könnte dies zu einem Anstieg des Wasserpegels von etwa 78 Zentimetern führen. Für die Menschen würde das vor allem Landverlust bedeuten: Bereits in einem Bericht der Weltklima-Organisation IPCC aus dem Jahr 2013 zufolge wären bei einem globalen Meeresspiegelanstieg von 0,5 bis 2 Meter bis ins Jahr 2100 ohne Küstenschutz etwa 72 bis 187 Millionen Menschen von Landverlusten betroffen. (nz)