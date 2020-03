Fußgänger von Müllauto erfasst: Mann verstirbt noch an Unfallstelle

In Groß-Zimmern kommt es zu einem tragischen Unfall. Ein Fußgänger wird von einem Müllauto erfasst. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Groß-Zimmern - In Groß-Zimmern (Hessen) ist es am Dienstagvormittag (03.03.20) in der Angelgartenstraße zu einem tragischen Unfall gekommen. Dabei ist ein 47 Jahre alter Fußgänger so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb.

Groß-Zimmern (Hessen): Fußgänger stirbt noch an Unfallort

Am Dienstagvormittag (03.03.20) war der Mann in der Angelgartenstraße in Groß-Zimmern unterwegs, als er von einem Müllauto erfasst wurde. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fußgänger Verletzungen, denen er schon kurz darauf erlag.

Wie es zu Unfall kommen konnte, soll nun ermittelt werden, teilte die Polizei Südhessen mit. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft angeordnet, einen Sachverständigen hinzuzuziehen. In den nächsten Tagen sollen Details ans Licht kommen.

Tragischer Unfall in Groß-Zimmern: Sachverständiger soll den Hergang klären

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Angelgartenstraße in Groß-Zimmern im Bereich des Unglück-Ortes vollgesperrt. Groß-Zimmern ist eine Gemeinde im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und liegt etwa 15 Kilometer östlich von Darmstadt.

Zweiter tödlicher Unfall in Groß-Zimmern innerhalb weniger Monate

Erst vor kurzem gab es einen tödlichen Unfall in Groß-Zimmern. Ein 91-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in Richtung Ortsausgang*, dann kam er von der Fahrbahn ab. Er starb noch an der Unfallstelle. Es war nicht das einzige schwere Unglück, das die Stadt in den vergangenen Monaten zu verkraften hatte: Auf der B26 bei Groß-Zimmern überschlug sich ein Auto mehrmals*. Eine Frau wurde schwer verletzt, ein Mann leicht. Bei einem Zusammenstoß in Groß-Zimmern* zwischen einem 68-jährigen Fahrradfahrer und einem Kleintransporter gab es ebenfalls Verletzte.

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018. In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018.

