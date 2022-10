„Raving Rishi“: Party-Video aus Ibiza sorgt für Wirbel - tanzt hier der neue Premierminister?

Der britische Premierminister Rishi Sunak am Mittwoch vor seinem Amtssitz in 10 Downing Street in London. © IMAGO/Martyn Wheatley / i-Images

Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Fauxpas – denn viele Zuschauer fragen sich, ob in dem Clip der neue britische Premierminister tanzt.

London - Zwei verschiedene Monarchen und drei verschiedene Premierminister regierten das Vereinigte Königreich bereits im Jahr 2022. Die Hoffnung liegt nun auf dem neuen Premier und früheren Finanzminister Rishi Sunak, der in seiner Antrittsrede versprach, für wirtschaftliche Stabilität und Vertrauen zu sorgen. Im Internet kursiert indes ein Video, das Sunak beim ausgelassenen Feiern auf Ibiza zeigen soll. Nach Boris Johnsons „Partygate-Affäre“ ist die Öffentlichkeit von britischen Premiers wohl einiges gewohnt - doch zum Glück tanzt auf Ibiza nur Sunaks „Doppelgänger“.

Rishi Sunaks Doppelgänger feiert ausgelassen auf Ibiza

Die vorherige Premierministerin Liz Truss hatte mit nur 44 Tagen einen Negativrekord der kürzesten Amtszeit aufgestellt und war sogar von einem Salatkopf „geschlagen“ worden, der länger durchhielt als sie. Erst am Dienstag (25. Oktober) übernahm Rishi Sunak das Amt von seiner Vorgängerin. Selbst für britische Verhältnisse wäre der erste Skandal nach drei Tagen ein neuer Rekord. Doch was hat es mit dem Party-Video auf sich?

Bereits im Juli teilte der Besitzer eines berühmten Partyclubs auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza ein Video auf Instagram, in dem vermeintlich der britische Premierminister Rishi Sunak beim Tanzen zu sehen ist. „Rishi Sunak versucht heute, die Menschen auf Ibiza für sich zu gewinnen und wirbt um Stimmen“, schrieb der Clubbesitzer scherzhaft.

Natürlich ist es nicht Sunak selbst, der in dem Video tanzt. Doch der Mann mit einem orangenen Trinkbecher in der Hand sieht dem britischen Premier tatsächlich sehr ähnlich. Offenbar so sehr, dass manche Instagram-Nutzer sich in den Kommentaren verwirrt zeigen, ob womöglich tatsächlich der Politiker selbst beim Feiern auf Ibiza zu sehen ist.

Rishi Sunak mit beispiellosem politischem Aufstieg, aber nicht ohne Skandale

Rishi Sunak schrieb Geschichte: Er ist der erste nicht-weiße Premierminister in der Geschichte Großbritanniens. Zuvor hatte Sunak einen beispiellosen politischen Aufstieg hingelegt. Zum ersten Mal war er im Jahr 2015 ins Parlament gewählt worden und zog nur sieben Jahre später bereits in die Downing Street ein - so schnell ging es bei keinem Premierminister der jüngeren Geschichte.

Allerdings musste der verheiratete Vater zweier Töchter einige Hindernisse meistern. So wurde er in der „Partygate“-Affäre um Lockdown-Feiern in der Downing Street wegen Bruchs der Corona-Regeln zu einer Geldstrafe verdonnert. Für Kritik sorgte auch, dass Sunak als Regierungsmitglied jahrelang eine Green Card für die USA hielt und seine wohlhabende Ehefrau Akshata Murty dank eines legalen Schlupflochs Millionen Pfund Steuern sparte.

Sunak und seine Frau sind Multimillionäre - mit einem größeren Vermögen als Prinz Charles - und verfügen über mehrere Immobilien. Daher war sogar spekuliert worden, ob die Familie überhaupt die Dienstwohnung in der Downing Street 10 nutzen wird.