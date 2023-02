Großer Dengue-Ausbruch in Bolivien: Tausende Menschen seit Januar infiziert - besonders Kinder gefährdet

Von: Nadja Zinsmeister

In Bolivien breitet sich das Dengue-Fieber aus. Behörden melden doppelt so viele Infektionszahlen wie im Vorjahr, Krankenhäuser geraten an ihre Grenzen.

Santa Cruz de la Sierra - Bolivien kämpft aktuell mit einem großen Ausbruch von Dengue-Fieber. Laut Angaben der Behörden sind in dem südamerikanischen Land seit Beginn des Jahres tausende Menschen infiziert worden, 26 Personen seien an dem Virus gestorben.

Großer Dengue-Ausbruch in Bolivien: Landet meldet doppelt so viele Infektionen wie im Vorjahr

Wie die bolivianische Nachrichtenagentur „ABI“ am Mittwoch (Ortszeit) meldete, seien seit Januar bereits 6.845 Fälle von Infektionen des Dengue-Virus registriert worden. „Derzeit verzeichnet das Land einen großen Ausbruch von Dengue-Fieber mit doppelt so hohen Fallzahlen als im Vorjahr“, heißt es ebenfalls in den aktuellen Reiseinformationen des Auswärtigen Amts in Berlin. Besonders im südöstlich gelegenen Departamento Santa Cruz an der Grenze zu Brasilien würden Krankenhäuser an ihre Grenzen geraten. Dreiviertel der Infektionen in Bolivien werden dort gemeldet, weshalb die Gegend aktuell als Epizentrum des Dengue-Virus gilt.

Ein städtischer Angestellter räuchert in einer Schule in Santa Cruz Aedes aegypti-Mücken aus. © Juan Karita/AP/dpa

Aufgrund der raschen Ausbreitung würden nun Dutzende weitere Krankenhausbetten zur Verfügung gestellt, sowie zusätzliches Ärzte- und Pflegepersonal solle eingesetzt werden. Besonders Kinder seien dabei von dem Virus betroffen. In Santa Cruz de la Sierra, der Hauptstadt des Departments, sind demnach mehr als die Hälfte der Dengue-Patienten in den Kliniken Minderjährige.

Dengue-Virus: Symptome und Verbreitung

Dengue gehört allgemein zum Typ der Arboviren, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als möglicher Kandidat für eine neue Pandemie gehandelt werden. Die Viren können in weiten Teilen des Landes durch tagaktive „Aedes-Mücken“ übertragen werden. Typische Symptome sind dabei Fieber, Hautausschlag und ausgeprägte Gliederschmerzen. „In seltenen Fällen treten insbesondere bei Kindern schwerwiegende Komplikationen inkl. möglicher Todesfolge auf“, schreibt das Auswärtige Amt weiter. Eine spezifische Therapie existiert nicht. Dengue kommt weltweit in den Tropen und Subtropen vor. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts leben insgesamt drei Milliarden Menschen in Dengue-Risikogebieten. (nz mit dpa-Material)