Großer Teil aus Deutschland: In der Arktis sammelt sich Müll aus aller Welt

Von: Yannick Hanke

Teilen

Laut einer Studie findet sich in der Arktis Müll aus der ganzen Welt. Ein großer Teil würde dabei aus Deutschland stammen. Die Zahlen im Detail.

Bremerhaven – Unschöne Nachrichten: In der Arktis findet sich einer Studie zufolge Müll aus der ganzen Welt. Wie das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven am Dienstag, 7. Februar 2023, mitteilte, gelange auch aus Deutschland Plastik und anderer Abfall in das nördliche Polarmeer. Demnach wurde in die Auswertung Müll einbezogen, den Teilnehmende von Arktisreisen in fünf Jahren an den Stränden von Spitzbergen gesammelt hatten, wie kreiszeitung.de berichtet.

Plastikmüll aus aller Welt sammelt sich in der Arktis: Deutschland „prominent“ vertreten

Es heißt, dass der Großteil der insgesamt gefundenen Abfälle auf Fischerei und Schifffahrt zurückgehe. Und etwa ein Drittel des eindeutig identifizierbaren Mülls stamme aus Europa. Ein großer Teil auch aus Deutschland. „Plastikmüll ist ein globales Problem, das auch die scheinbar unberührte Wildnis des hohen Nordens nicht verschont“, heißt es in der entsprechenden Mitteilung vom AWI.

In der Arktis landet Müll aus der ganzen Welt. Hierbei ist auch Deutschland vertreten. © Alfred-Wegener-Institut/J. Hagemann/dpa

Für die Erhebung der Studie, die im Fachmagazin Frontiers in Marine Science veröffentlicht wurde, hatten Arktistouristen bei Landgängen an 14 abgelegenen arktischen Stränden Abfall gesammelt. Demnach kamen zwischen 2016 und 2021 23.000 Teile zusammen. Diese hätten insgesamt 1,62 Tonnen gewogen. 80 Prozent der gesammelten Abfälle seien dabei Plastikmüll.

Plastikmüll in der Arktis reicht bis in die 1960er-Jahre zurück

Die genaue Herkunft sei bei den meisten Abfallteilen jedoch nicht mehr zu bestimmen gewesen. „Aufgrund der Kälte zersetzt sich Plastik in polaren Gebieten wahrscheinlich noch schneller in kleinere Fragmente“, so AWI-Wissenschaftlerin Melanie Bergmann.

Den drei beteiligten Forscherinnen zufolge war der älteste identifizierte Gegenstand ein wahrscheinlich in den 1960er-Jahren produziertes Flaschenfragment aus Norwegen. Zu den jüngsten Teilen hätte wiederum ein Schuh aus Deutschland von 2012/2013 gehört.

Deutschland ist „Europameister in der Plastik-Produktion“ und „in Müllexporten“

Bei insgesamt etwa einem Prozent des Mülls (206 Stücke) fanden die Wissenschaftlerinnen Aufschriften oder Einprägungen, die auf die Herkunft schließen ließen. Diese Teile stammten demnach mehrheitlich aus Anrainerstaaten der Arktis wie Russland (32 Prozent) und Norwegen (16 Prozent). Doch selbst aus fernen Ländern wie Brasilien, China und den USA wurden Müllstücke nachgewiesen. Der Abfall aus Deutschland machte acht Prozent der identifizierbaren Teile aus:

Vor dem Hintergrund, dass Deutschland Europameister sowohl in der Plastik-Produktion als auch in Müllexporten ist, erscheint dieser verhältnismäßig hohe Beitrag weniger verwunderlich.

Vor allem auf Schiffen und in der Fischerei müsse es ein besseres Abfallmanagement geben, fordern die Wissenschaftlerinnen. „Mindestens genauso wichtig ist die massive Reduktion der globalen Plastikproduktion, insbesondere in den Industrienationen Europas, Nordamerikas und Asiens“, so Bergmann. (mit Material der dpa)