Frau steigt in verlassenes Aquarium ein – und macht gruselige Entdeckung

Das Video vom Fund eines verrottenden Riffhais in einem verlassenen Aquarium macht in den sozialen Medien die Runde.

Spanien - Es sind Szenen, die aus einem Horrorfilm stammen könnten. Eine Youtuberin und ihr Freund steigen in ein verlassenes Aquarium ein, dass sich angeblich in Spanien befinden soll. Zwischen Staub, Scherben und umgefallenen Möbeln findet sie zahlreiche schauderhafte Überreste. Die Protagonistin, die sich Juj‘ Urbex nennt, hat Erfahrung mit derartigen Unternehmungen. Auf ihrem Kanal bietet sie ihren Zuschauern allerlei Einblicke in verlassene Orte, die sie aufsucht. Beim Urbex oder Urban Exploring besuchen Menschen explizit Orte, die schon lange Zeit nicht mehr bewohnt oder besucht werden - sogenannte Lost Places.

So ziert ihren Kanal an oberster Stelle ein Video ihres Besuchs des verlassenen Chernobyl, bevor es nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine von russischen Soldaten eingenommen wurde. In dem verlassenen Wasserzoo in Spanien, testet sie zwar nicht die Radioaktivität, macht allerdings einige gruselige Begegnungen mit toten Meerestieren.

Youtuberin steigt in verlassenes Aquarium ein und macht gruselige Entdeckung

Das Gebäude des Aquariums ist schon lange verlassen. Ein Name oder wo es sich befindet, wird nicht genannt - nur, dass es in Spanien sein soll. Mit ihrem Freund macht sich die Youtuberin auf den Weg durch die dunklen Räume. Überall liegt Schutt und Staub. Ein Tintenfisch liegt auf dem Boden. Er ist aber wohl aus Plastik oder Schaumstoff, stellen die beiden nach einer kurzen Schrecksekunde fest.

Auf ihrer Tour finden sie allerlei Überreste von Meerestieren. In zerbrochenen Gefäßen sehen sie etwas, das vielleicht einmal ein Oktopus war. Über Treppen und Gänge arbeiten sich die Youtuberin und ihr Partner weiter durch das offenbar weitläufige Gebäude und machen immer mehr Entdeckungen, bis der Höhepunkt des Videos erreicht wird: Der Zombie-Hai.

Youtuberin entdeckt gruseligen Zombie-Hai in verlassenem Aquarium

Es handelt sich offenbar um einen kleinen Riffhai, der in einem kleinen zerbrochenen Aquarium liegt. Er ist ganz offensichtlich tot und bei den beiden wechselt Ekel schnell zu Neugier. Sie begutachten das tote Tier von Nahem und wundern sich darüber, dass er so gut erhalten ist. Der Hai ist ausgetrocknet, aber seine Zahnreihen sind noch gut zu erkennen. Da das Aquarium sehr klein ist - zu klein für ein Meereslebewesen dieser Größenordnung - ist davon auszugehen, dass der Hai bereits tot war, bevor das Gebäude zurückgelassen wurde.

Offenbar war der Hai zuvor in einer Mischung aus Chemikalien in dem Aquarium konserviert worden. Nachdem dieses aber ausgelaufen ist, tat die Natur ihr übriges und trocknete das Tier aus, was ihm ein gespenstisches Aussehen verlieh. Wie ein Zombie sieht es aus mit der ledrigen Haut, den ausgeblichenen Augen und seinem offen stehenden Maul samt Reihen spitzer Zähne.

Gegenüber dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek gab die Youtuberin an: „Ich war überrascht, diesen Hai zu sehen. Er machte mich traurig, auch wenn er schon tot war, bevor der Ort verlassen wurde.“ Sie habe sich vor allem gefragt, wieso er nicht entfernt worden war, als das Gebäude geräumt wurde. Auf Instagram postete Juj‘ einen kurzen Zusammenschnitt des gruseligen Ausflugs mit den Worten: „Wir dachten nicht, dass wir darauf stoßen würden.“(mda)