Fiese Kostenfallen im Urlaub: Darauf sollten Touristen in der Türkei, in Italien und anderen Ländern achten

Von: Nina Brugger

Endlich Urlaub! Doch Achtung, selbst bei hochpreisigen Reisen können vor Ort hohe Kosten entstehen. Darauf sollten Sie achten.

München – Der Urlaub ist gebucht und die Vorfreude gleich mit. Die Seele baumeln lassen, den ganzen Tag am Strand liegen und endlich mal wieder ausschlafen. Doch weil Urlaub meist teuer ist, speziell in Deutschland, ist auch hier Vorsicht geboten, damit der Stress auch wirklich zu Hause bleibt und der Urlaub zur entspanntesten Zeit des Jahres wird.

Denn egal, ob in der Türkei, Italien oder Spanien, oft lauern im Urlaub versteckte Kostenfallen.

Kostenfalle am Flugzeug: Gepäck kann teuer werden

Bevor es überhaupt so richtig losgeht, kann es schon teuer werden. Denn ist das Handgepäck zu schwer für die Kabine, kann es zu hohen Gebühren kommen. Die Preise sind dabei am Flughafen meist deutlich höher, als bei der Reservierung, so focus.de. Ähnlich verhält es sich, wenn die Gepäck-Buchung ganz vergessen wurde. Übrigens: Durchschnittlich darf Handgepäck acht Kilogramm schwer sein – allerdings variiert das Gewicht je nach Airline. Am besten die Buchung zu Hause nochmal checken und das Gepäck wiegen.

Urlaub im All-inclusive-Hotel? Wo Kosten lauern

Bucht man einen Urlaub im All-inclusive-Hotel, geht man eigentlich davon aus, dass vor Ort keine großen Kosten entstehen. Doch Vorsicht: Teilweise sind Getränke nicht mit einberechnet oder es gibt exklusive À-la-carte-Gerichte, die oft zu hohen Preisen angeboten werden.

Teilweise gibt es auch zeitliche Beschränkungen, wo „all inclusive“ nur bis beispielsweise Mitternacht angeboten und danach teuer wird. Auch Spa- und Wellness-Angebote kosten oft extra. Hier also Augen auf bei der Buchung, um zu wissen, was wirklich inklusive ist.

Krank im Urlaub: Kann schnell teuer werden

Wer im Urlaub krank wird, ärgert sich oft doppelt: Die wertvolle Zeit kann meistens nicht mehr richtig genossen werden – und wird auch teuer. Denn Behandlungen beim Arzt oder im Krankenhaus müssen meist selbst gezahlt werden. Teilweise kann das Geld von der Krankenkasse zurückerstattet werden, wenn die Behandlung von den Kassen vor Ort ebenfalls übernommen werden würde, so die Verbraucherzentrale. Im Zweifel macht es also gerade außerhalb der EU Sinn, eine Auslands-Krankenversicherung abzuschließen.

Urlaub mit Mietauto – Achtung vor dieser Kostenfalle

Ein Auto im Urlaub macht flexibel und ist praktisch für spontane Ausflüge. Doch auch hier lauert eine Kostenfalle, so das Reisebuchungssportal holidaycheck.de. Oft kommen vor Ort hohe Gebühren auf, etwa ein Flughafen-Zuschlag oder für Zusatzfahrer. Das Auto sollte also lieber schon vor der Reise – am besten so früh wie möglich – gebucht werden. So spart man sich nicht nur Geld, sondern kann auch zusätzlichen Stress.

Ab in den Urlaub! Doch Vorsicht vor Kostenfallen – zum Beispiel beim Gepäck © Bihlmayerfotografie/Imago

Kostenfalle bei Urlaubs-Aktivitäten: Planung ist alles

Was wäre Urlaub ohne tolle Ausflüge und spaßige Aktivitäten? Auch die können aber schnell teuer werden. Hier sollte nicht gleich zum erstbesten Angebot gegriffen werden, das als Flyer im Hotel ausliegt – meist muss man für laut holidaycheck.de diese Angebote tiefer in die Tasche greifen. Dasselbe gilt auch für Landausflüge bei einem Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff. Eine Vorab-Recherche kann helfen, tolle und einzigartige Ausflüge zu finden, die nicht zu teuer sind. Außerdem kann es helfen, Einheimische zu fragen.

Geld abheben oder wechseln: Kann im Urlaub teuer werden

Wer außerhalb der Europäischen Union (EU) reist, kennt es vielleicht: teure Wechselkurse und extra Gebühren beim Geldabheben. Um Geld zu sparen, kann es sich lohnen, das Geld bereits in Deutschland wechseln zu lassen. Achtung: Teilweise bieten Hoteliers an, Rechnungen gleich in Euro abzurechnen. Das mag zwar unkompliziert und nach einem guten Angebot klingen, oft verstecken sich hier aber bis zu zehn Prozent Wechselkurs-Aufschlag, so derwesten.de – hier also lieber in der Landeswährung bezahlen.

