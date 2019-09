Lebensgefahr! Wohnung voll Rauch – Bewohner schläft

In Gütersloh rettete die Feuerwehr einem Mann das Leben (Symbolbild).

Feuerwehr-Einsatz in Gütersloh

In Gütersloh wurde die Feuerwehr am Montagmorgen gerade noch rechtzeitig alarmiert, um einem Mann das Leben zu retten. Er schlief in seiner völlig verrauchten Wohnung, als die Retter ihn fanden.