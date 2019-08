Über Rot gefahren – schwerer Unfall mit vier Verletzten

In Gütersloh kam es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall. Verursacher war ein 40-Jähriger, der vermutlich eine rote Ampel überfuhr.

Unfall in Gütersloh

Mann fährt über rote Ampel

Vier Verletzte

Gütersloh – Am Sonntag kam es auf der Kreuzung Osnabrücker Landstraße / Berliner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Schuld war offenbar ein Mann (40), der über eine rote Ampel fuhr, wie owl24.de* berichtet.

Gütersloh: Verursacher über Rot gefahren

Gegen 16.40 Uhr wollte ein 40-Jähriger mit seinem Ford Kuga die Berliner Straße kreuzen. Bei der Überquerung kollidierte er mit einem Audi in dem eine 72-Jährige mit ihrem 74-jährigen Ehemann saß. An der besagten Kreuzung in Gütersloh wird der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt. Laut Polizei Gütersloh liegen Hinweise vor, dass der Mann über Rot gefahren ist.

Vier Verletzte bei Unfall in Gütersloh

Der Unfallverursacher und seine 22-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall in Gütersloh nur leicht verletzt. Ebenso der Ehemann der Audi-Fahrerin. Diese erlitt bei dem Crash jedoch schwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden betrug 18.000 Euro.

