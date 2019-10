Verdächtiger Tresor entdeckt: Beamte decken Straftat auf

Bei einer Fahrzeugkontrolle hat die Polizei einen Riesenfang gemacht. Sie fanden einen Tresor. Die Herkunft war schnell geklärt.

Polizeikontrolle in Gütersloh

drei junge Männer im Visier der Ermittler

Beamten finden verdächtigen Tresor

Gütersloh – Einen verdächtigen Tresor hat die Polizei in Gütersloh am frühen Dienstagmorgen bei einer Fahrzeugkontrolle entdeckt. Gegen 3.40 Uhr nahmen die Ermittler im Ortsteil Blankenhagen einen Wagen unter die Lupe. In dem Auto saßen drei Männer (23, 37 und 41) aus Gütersloh. Der PKW war randvoll mit Zigaretten gefüllt. Die Herkunft der Ware und des Tresors war zunächst unklar. Doch die Beamten lüfteten das Geheimnis, wie owl24.de* berichtet.

Rätsel um verdächtigen Tresor in Gütersloh geklärt

Gegenüber den Beamten verweigerten die Männer aus Gütersloh die Aussage. Doch den Beamten war schnell klar, dass es sich um ein Verbrechen handeln könnte. Die drei Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und der Wagen beschlagnahmt. Nur kurze Zeit später klärte sich der Vorfall auf.

Bei der Polizei in Gütersloh meldete sich der Besitzer eines Geschäfts an der Haller Straße im Ortsteil Gütersloh-Isselhorst. Der Mann gab an, dass in seinem Laden eingebrochen wurde. Die mutmaßlichen Diebe zerstörten eine Seitenscheibe, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Tabak und einen Tresor, der jedoch leer gewesen sein soll, meldete er als gestohlen. Damit war der Fall für die Ermittler klar.

Nach Raub – drei Männer aus Gütersloh festgenommen

Am Dienstagnachmittag wurden die festgenommen Männer aus Gütersloh dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet. Der 37-jährige Mann hat außerdem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis am Hals.

