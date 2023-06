Zum ersten Mal in Nordamerika: Klimaschützer müssen nach Protestaktion in U-Haft

Von: Robin Dittrich

Die Klima-Kleber sorgen nicht nur in Deutschland für großes Aufsehen. In den USA müssen jetzt erstmals Klimaaktivisten für einen Protest in U-Haft.

München – In Deutschland zieht die „Letzte Generation“ mit ihren Klimaprotesten viele Blicke auf sich. In den USA ist das Äquivalent dazu die Organisation „Declare Emergency“ (zu Deutsch: Notstand ausrufen). Zwei Klimaaktivisten wurden jetzt aufgrund einer Protestaktion in U-Haft genommen.

Zwei Klimaschützer mussten in den USA in U-Haft, nachdem sie einen Schaden in einem Museum anrichteten. © Camera4/Imago (Symbolbild)

Klimaschützer von „Declare Emergency“ müssen in U-Haft – das erste Mal in Nordamerika

Ende April 2023 sorgte die Klimaschutz-Organisation „Declare Emergency“ für einen Skandal in den USA. Bei einer Kunstausstellung in der National Gallery of Art beschmierten zwei Klimaschützer den Sockel sowie die Vitrine der Skulptur der „Kleinen 14-jährigen Tänzerin“ mit roter sowie schwarzer Farbe. Rot sollte laut der Organisation für Blut stehen, die schwarze Farbe symbolisierte Öl. „Zwei Eltern, die um die Zukunft ihrer und aller Kinder besorgt sind, haben heute in der National Gallery in Washington DC ein Zeichen gesetzt“, schrieb „Declare Emergency“.

Zu dem Vorfall in dem Museum bekannten sich die Klimaaktivisten Timothy Martin und Joanna Smith, beide mussten in Untersuchungshaft. Den beiden 53-Jährigen „wird Verschwörung zur Begehung einer Straftat gegen die Vereinigten Staaten und Schädigung eines Museums vorgeworfen.“ Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde durch die Aktion von „Declare Emergency“ ein Schaden in Höhe von 2200 Euro verursacht. Um diesen Schaden zu beseitigen, musste die Skulptur zehn Tage aus der Ausstellung entfernt werden.

Nach Protestaktion: Diese Strafen drohen den Klimaaktivisten von „Declare Emergency“

Den beiden Klimaaktivisten drohen nach ihrer Farb-Aktion lange Haftstrafen. Für jedes Vergehen könnten ihnen jeweils bis zu fünf Jahre Haft blühen. Zusätzlich könnten die Klimaaktivisten zu einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 250.000 U.S. Dollar verurteilt werden. Die Gruppe „Declare Emergency“ blockiert wie die „Letzte Generation“ in Deutschland immer wieder Straßen in Washington. In den USA war es jedoch die erste Aktion von Klimaschützern in einem Museum. In Deutschland schmierten Demonstranten bereits Kartoffelbrei auf ein Gemälde von Claude Monet.

In Deutschland wurde die Sprecherin und Mitbegründerin der „Letzten Generation“ Carla Hinrichs zuletzt zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Bei einer großen Razzia gegen die Klimaschutzgruppe wurde auch ihre Wohnung durchsucht. In ganz Europa nehmen die Aktionen von Klimaaktivisten zu: In Rom wurde der berühmte Trevi-Brunnen mit schwarzer Farbe verfärbt. „Declare Emergency“ will sich von möglichen Verurteilungen in den USA nicht abschrecken lassen: „Unsere Anführer müssen ernste Maßnahmen unternehmen, uns die Wahrheit darüber zu sagen, was mit dem Klima passiert.“