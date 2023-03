Mysteriöser Kriminalfall vor der Aufklärung? Arm von vermisstem Mann in Hai-Magen entdeckt

Von: Momir Takac

Angler haben in Argentinien menschliche Überreste in einem Dornhai gefunden (Symbolbild). © IMAGO / blickwinkel

In Argentinien sind Überreste eines Vermissten in einem Hai-Magen entdeckt worden. Die Polizei hofft nun, einen mysteriösen Fall aufklären zu können.

Caleta Olivia – In Argentinien haben Fischer einen grausigen Fund gemacht. Nachdem sie im Meer vor Caleta Olivia mehrere Haie gefangen und zum Verzehr ausgenommen hatten, entdeckten sie in einem der Tiere Überreste eines menschlichen Unterarms. Als sie damit zur Polizei gingen, wussten sie noch nicht, dass sie damit wohl einen mysteriösen Vermisstenfall aufklärten.

Die Angler fuhren am Sonntag (26. Februar) mit einem Boot aufs Meer, berichtete die spanische Zeitung El País. Nachdem sie drei etwa 1,50 Meter große Dornhaie gefangen hatten, kehrten sie an Land zurück und verarbeiteten die Fische. In einem Magen entdeckten sie Reste eines Arms. Dornhaie stellen für Menschen in der Regel aber keine Gefahr dar. Daher warf der Fall Fragen auf.

Fischer in Argentinien finden menschlichen Arm in Hai: Tattoo ermöglicht Identifizierung

Wie sich herausstellte, gehörten die menschlichen Überreste zu einem Mann, dessen Spur sich plötzlich verlor und der seit Tagen vermisst war. Denn auf dem Arm war ein Tattoo zu erkennen, anhand dessen die Polizei das Körperteil zuordnen konnte: Es gehörte dem 32 Jahre alten Familienvater Diego Barría, der zuletzt am 18. Februar kurz vor Mitternacht gesehen worden war. Ein DNA-Abgleich soll alle Restzweifel beseitigen.

Die Polizei in Argentinien hofft nun, den mysteriösen Fall klären zu können. Barría, Vater von drei Kindern, war an besagtem Abend mit seinem Quad unterwegs. Nach Hause kehrte er nicht zurück, auch auf Anrufe und Nachrichten reagierte er nicht. Die Ermittler wissen nur, dass er unterwegs bei Fischerfreunden anhielt.

Leichenteile in Hai-Magen entdeckt: Polizei in Argentinien muss noch viele Fragen beantworten

Nachdem die Familie eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte, suchten Ermittler den Bereich ab, wo der 32-Jährige zuletzt gesehen wurde. Schließlich fanden sie sein zerstörtes Quad, dazu seinen Helm. Von ihm selbst fehlte jede Spur. Jetzt konzentrieren sich die Untersuchungen auf die Beantwortung der Frage, wie Barrìa ins Wasser gelangen und von einem Hai gefressen werden konnte. Taucher suchen im Meer nach weiteren Leichenteilen. Eine ähnliche Tragödie ereignete sich vor Bali. Zwei Urlauber wollten einen Menschen im Meer retten. Seitdem sind sie verschollen.

„Eine der stärksten Hypothesen ist, dass der Mann mit einem Felsen kollidierte und der Körper vom Meer weggetragen wurde, aber wir werden alle Hypothesen mit den vor Ort gefundenen Beweisen prüfen“, sagte Kommissar Cristian Ansaldo laut El País lokalen Medien.

Am Tag des mutmaßlichen Unfalls habe es eine Flutwelle gegeben. Dies könnte erklären, warum das Quad weiter Richtung Wasser gefunden wurde, sagte Ansaldo weiter. Tödlich endende Begegnungen mit Haien sind selten, kommen aber immer wieder mal vor. In Perth starb eine 16-Jährige, als sie mit Delfinen schwimmen wollte. Nahe Sydney wurde ein Tauchlehrer Opfer einer heftigen Hai-Attacke. (mt)