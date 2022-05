Hai-Alarm auf Ibiza: Raubfisch sorgt für Aufregung unter den Badegästen - Video hält Szene fest

Von: Stella Henrich

Ibiza-Urlaubern hat ein Hai einen gehörigen Schrecken eingejagt. Das Tier schwamm im flachen Wasser in der Nähe des Party-Ortes San Antonio.

München/San Antonio ‒ Bei seinem Landbesuch kam der Hai den Badegästen der spanischen Insel Ibiza sehr nah. Das rund zwei Meter lange Tier schwamm im flachen Wasser in Küstennähe von Caló des Moro und wurde von Anwohnern gefilmt. Die Bucht liegt unweit des Party-Orts San Antonio. Das berichtet rtl.de am auf seiner Webseite. Das Tier soll desorientiert gewirkt haben. Umweltbeauftragte der Stadt sollen sich inzwischen um das Tier kümmern.

Erst vor wenigen Tagen wurde vor der Küste Mallorcas ein Blauhai gesichtet. Die Urlauber mussten daraufhin das Wasser am Strand des Naturparks Mondragó rasch verlassen. Sehr wahrscheinlich wurde das Tier aufgrund starker Strömungen so nah an den Strand getrieben. Dort drehte der Blauhai nach Angaben von Urlaubern ein paar Runden, fand nach einiger Zeit aber zurück ins offene Meer und verschwand schließlich. Zwischenfälle mit den Badegästen gab es keine.

Hai-Alarm: Blauhaie gehören zu den Raubfischen

Blauhaie gehören zu den Raubfischen, die auch Menschen gefährlich werden können. Die Tiere werden bis zu 3,40 Meter lang und können ein Gewicht von 206 Kilogramm erreichen. Im Vergleich dazu: Der bekannte weiße Hai wird bis zu sieben Meter lang und 3,5 Tonnen schwer.

Zwar werden Badegäste und Taucher immer mal wieder von Blauhaien verletzt, gehören aber nicht zu ihrem Beutespektrum. Normalerweise frisst der Blauhai Fische jeder Größe, Kopffüßler und andere Hai-Arten. Aber auch Abfälle, die von Schiffen geworfen werden, werden von Blauhaien gefressen. Für Hochseefischer und Walfänger gehört er zu den Schädlingen, da er Netze und Fangleinen attackiert.

Hai-Alarm: Immer wieder stranden Blauhaie vor Spaniens Küsten

Immer wieder kommt es zu Hai-Alarm in Touristenorten an Spaniens Küsten und Stränden. Erst im vergangenen Jahr musste ein Strand der Costa Blanca für Badegäste gesperrt werden, weil ein Blauhai gefährlich nah im Abschnitt des Badesorts schwamm. Ebenfalls sind Haie an der Küste Kroatiens keine Seltenheit und führen bei manchem Touristen an beliebten Stränden des Landes zu einem wahren Gänsehautmoment.

Übrigens, wer einem Hai einmal zu nahe kommen sollte, dem rät Haiforscher Erich Ritter, die Beine möglichst hängenzulassen und sich nicht zu bewegen, eine vertikale Position einnehmen. Haie reagieren auf Wasserdruck und Wasserbewegungen - deshalb sollte man hektische Bewegungen vermeiden. Wer mit Surfbrett unterwegs ist: runter vom Brett. Und falls der Hai einem Schwimmer doch mal zu nahe kommt: sanft wegstoßen.