Schon wieder Halle: Blutige Attacke vor Jugendamt

In Halle an der Saale ist es schon wieder zu einer blutigen Attacke gekommen. Ein Mann verletzte eine Frau vor einem Jugendamt.

Halle/Saale - Schon wieder ein blutiges Drama in Halle an der Saale: Am Eingang zum Jugendamt ist am Dienstag eine 27-Jährige von ihrem Ehemann attackiert und verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der 30 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Motiv der Attacke ist noch unklar, wie eine Sprecherin sagte. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren. Rettungskräfte waren vor Ort.

Halle: Mann sticht Frau vor Jugendamt nieder - Motiv unklar

Wodurch die Frau verletzt wurde, ob mit einem Messer oder einer Schere, war zunächst unklar. Vor dem Gebäude waren Blutspuren zu sehen. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 13.30 Uhr zu der Attacke. Besucher des Jugendamtes wurden gebeten, das Gebäude vorerst nicht zu betreten.

Angaben zum Gesundheitszustand der 27-Jährigen lagen zunächst nicht vor. Der Mann und die Frau sind laut Polizei serbischer Nationalität.

