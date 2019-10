Halle: Schießerei in Innenstadt - Offenbar mehrere Todesopfer - Täter auf der Flucht 

Offenbar soll sich in der Innenstadt von Halle eine tödliche Schießerei ereignet haben. Wie die Polizei laut der Mitteldeutschen Zeitung bestätigt haben soll, seien dabei mehrere Personen ums Leben gekommen sein.

Wie die Mitteldeutsche Zeitung nun unter Berufung auf die Polizei berichtet, soll es im Paulusviertel in Halle eine Schießerei gegeben haben. Die Polizei bestätigt im Gespräch mit dem Blatt mehrere Todesopfer, genaue Zahlen liegen jedoch noch nicht vor. Ein noch unbekannter Mann soll sich mit einer Schusswaffe auf der Flucht befinden.

Halle: Offenbar Schießerei in Stadt - Mehrere Todesopfer von Polizei bestätigt

Wie die MZ demnach weiter berichtet, warnt die Polizei vor allem Anwohner. Sie sollen in ihren Wohnungen bleiben oder sich in Sicherheit bringen. Wie das Blatt weiter berichtet, soll sich der Tatort in der Humboldt-Straße, in der Nähe des Jüdischen Friedhofs, befinden.

Wir haben einen Einsatz in #Halle



Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet. Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 9. Oktober 2019

