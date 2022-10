Halloween-Drama in Südkorea: Mindestens 146 Tote nach Massenpanik

Von: Kai Hartwig

Teilen

Bei Halloween-Feierlichkeiten in Südkoreas Hauptstadt Seoul kommt es zu einer Tragödie. 146 Menschen sterben, zahlreiche Opfer werden nach Herzattacken wiederbelebt.

Update vom 29. Oktober, 21.22 Uhr: In Südkorea sind bei einer Massenpanik in der Hauptstadt Seoul mindestens 146 Menschen getötet worden. Zudem wurden knapp 150 weitere Personen verletzt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers seien viele der Opfer totgetrampelt worden, hieß es in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit). Die Massenpanik entstand gegen 22.20 Uhr Ortszeit, als tausende Menschen sich zu den ersten Halloween-Feiern seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 in den engen Gassen des Viertels Itaewon drängten.

In einem ersten Statement hatte die Feuerwehr zunächst davon gesprochen, dass dutzende Menschen einen Herzstillstand erlitten hätten. Später war von mindestens 59 Todesopfern und rund 150 Verletzten die Rede gewesen, diese Zahl erhöhte sich dann auf 120 Tote und etwa 100 Verletzte.

Die jüngsten Angaben der örtlichen Feuerwehr gehen davon aus, dass die Zahl der inzwischen 146 Todesopfer noch weiter ansteigen kann.

Tote nach Massenpanik in Südkorea – Augenzeuge: „Menschen waren wie in Grab übereinander geschichtet“

Auf Fotos und Videos sind vom Unglücksort sind Menschen zu sehen, die am Boden liegen und von Rettungskräften betreut werden. Die Feuerwehr teilte mit, dass etwa 140 Rettungswagen vor Ort gewesen sind. Den Unglücksort im beliebten Ausgehviertel Itaewon sperrten Polizisten ab.

Ein Augenzeuge, der anonym bleiben wollte, wurde von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zitiert. „Die Menschen waren wie in einem Grab übereinander geschichtet“, beschrieb er die furchtbaren Szenen. „Einige verloren allmählich das Bewusstsein, während andere zu diesem Zeitpunkt schon tot aussahen.“

In Seoul hat sich während Halloween-Feierlichkeiten eine Tragödie ereignet – mindesten 120 Menschen sind gestorben. © Lee Ji-Eun/dpa

Unglück in Südkorea: Massenpanik bei Halloween-Feier in Seoul – 120 Todesopfer bestätigt

Update vom 29. Oktober, 20.14 Uhr: Bei dem Gedränge in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind nach jüngsten Angaben der Feuerwehr mindestens 120 Menschen getötet worden. Rund hundert weitere seien verletzt worden, hieß es in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in einer Mitteilung.

Update vom 29. Oktober, 19.25 Uhr: Bei der Tragödie am Rande von Halloween-Feierlichkeiten in Seoul sind mindestens 59 Menschen gestorben. Außerdem wurden 150 weitere Menschen verletzt. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf Behördenangaben.

Tragödie in Südkorea: Massenpanik bei Halloween-Feierlichkeiten in Seoul – Todesopfer befürchtet

Erstmeldung vom 29. Oktober: Seoul – Während Halloween-Feierlichkeiten in Südkoreas Hauptstadt Seoul ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Dabei haben laut ersten Erkenntnissen Dutzende Personen einen Herzstillstand erlitten. Die Polizei bestätigte einen Bericht der südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap aus der Nacht zu Sonntag (Ortszeit). Demnach mussten Notfallkräfte bei mindestens 50 Menschen Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Weitere Opfer seien in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht worden.

Zu den tragischen Ereignissen sei es in Itaewon gekommen, einem Ausgehviertel in Seoul. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol ordnete derweil an, dass weiteres Notfallpersonal in die betroffene Region entsendet werden soll. Zudem werden Krankenhausbetten für die Verletzten vorbereitet. Während der Tragödie befand sich Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon auf Besuch in Europa. Das Stadtoberhaupt hat laut Yonhap inzwischen seine sofortige Rückkehr angekündigt.

In Seoul hat sich während Halloween-Feierlichkeiten eine Tragödie ereignet. © Yonhap/dpa

Über die Unglücksursache wurden zunächst noch keine Details von offizieller Seite genannt. Der britische Guardian berichtet, dass laut Choi Cheon-sik von der nationalen Feuerwehrbehörde rund 100 Menschen als verletzt gemeldet worden seien. Man gehe auch von Todesopfern aus. Es habe einen wahren Ansturm am Samstagabend im Vergnügungsviertel Itaewon gegeben. Die Menschen hätten sich massenweise nahe dem Hamilton Hotel durch eine schmale Straße gedrängt. Dabei seien einige Menschen zu Tode gequetscht worden, meinte Choi weiter.

Auf Twitter kursieren Videos, die zeigen sollen, wie überfüllt die enge Gasse war, in der sich das Unglück ereignete:

Halloween-Feierlichkeiten in Seoul eskalieren – Massenpanik wegen prominentem Gast in einer Bar?

Laut einem örtlichen Polizeibeamten war es in den Straßen von Itaewon zu einer Massenpanik gekommen. Die Einzelheiten des Vorfalls würden noch untersucht, ergänzte er.

Nach Angaben mehrerer lokaler Medien war es zu dem Gedränge gekommen, nachdem zahlreiche Menschen in eine Bar in Itaewon geströmt waren. Dort sollte sich zu dem Zeitpunkt angeblich ein nicht identifizierter Prominenter aufhalten. (kh)