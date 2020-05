Böse Überraschung: Dänische Polizei stoppt Sylt-Urlauber aus Deutschland

Trotz Coronavirus läuft der Insel-Tourismus langsam an. Nicht nur bei den Hamburgern ist Sylt ein beliebtes Reiseziel. Dänemark sorgt sich deshalb um die Sicherheit und lässt keine deutschen Touristen auf die friesische Nordseeinsel.

Hamburg/Sylt - Auf den norddeutschen Inseln steigt die Zahl der Touristen. Viele fahren gerne zum "Ischgl des Nordens", also nach Sylt. Doch da gibt es nun Probleme!

Die dänische Polizei lässt keine deutschen Sylt-Touristen mehr über die Grenze. Wer beispielsweise von Hamburg aus Urlaub in Sylt machen will, sollte sich vorher gut informieren. Für die Inselbewohner sind Horden an Menschen, die dicht an dich auf Fähren sitzen, nicht gerne gesehen.

