Drama in Hamburg! Menschen durch Schüsse schwer verletzt - Polizei jagt Täter

Bremer against social fascism

Wir schaffen das. Alleinstehende mit Behinderungen und ohne Familie und Verwandtschaft auf der Welt fordern die Bundesregierung auf: Schluss mit dem kopflastigen Familienwahn in der Politik.

Deutschland ist flächendeckend im Familienwahn. Die Bundesregierung sagt deshalb auch zu Angehörigen von Clanfamilien und anderer Herkünfte: Welcome und weiter so. Die Auseinandersetzung mit Schusswaffengebrauch, auch unter nicht deutschstämmigen Deutschen im Clan-Millieu, geschah in Rüsselsheim. Bei den vielen Familienschlachtfesten (nachfolgende Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann gerne ergänzt werden), wie in Heilbronn, Zweibrücken, Homburg, Hedemünden (Lkr.:Göttingen/Nds.), Cyriaxweimar/Marburg, Versmold/Neuss und Teneriffa, allein in den vergangenen zehn Tagen, kann man schon einmal die Übersicht verlieren.