Drama: Eltern fahren nach Geburt mit Baby in Taxi - dann beginnt der Albtraum

Hamburg - Es ist für eine Frau und einen Mann das schönste Erlebnis, das sie sich vorstellen können. Ein Baby, die Vollendung eines Familienglücks. In diesem Fall sorgte ein Säugling jedoch für einen riesigen Schock. Das berichtet nordbuzz.de*.

Vor wenigen Tagen durfte eine junge Familie aus Hamburg ihr kleines Glück vervollständigen. In einem Krankenhaus in Hamburg kam das zweite Kind zur Welt, wie die Polizei mitteilt. Ein Baby und neues Familienmitglied wurde von der Frau zur Welt gemacht.

Hamburg: Eltern vergessen Baby im Taxi

Nach einigen Tagen in der Klinik ging es für die Familie endlich zurück nach Hause. Gemeinsam setzte sich die jetzt vierköpfige Familie vor dem Krankenhaus in ein Taxi und fuhr in Richtung Heimat. Dort angekommen stiegen die Eltern aus. Sie bezahlten und verabschiedete sich vom Taxifahrer. Das Taxi setzte anschließend seine Fahrt fort.

Dann der Schock! Kaum war das Auto davongefahren, bemerkte das Paar seinen schrecklichen Fehler. Wie die Polizei Hamburg schreibt, ist den beiden vermutlich "das Herz stehengeblieben". Denn: Das Neugeborene war noch im Taxi! Der Versuch des Paares, dem Taxi hinterherzulaufen war leider nicht von Erfolg gekrönt. Die Eltern alarmierten deshalb sofort die Polizei.

Ein anderer schlimmer Vorfall mit einem kleinen Kind ereignete sich, als ein Vater sich in Hamburg aussperrte und über den Balkon zu seinem Baby klettern wollte, wie nordbuzz.de berichtet.

Hamburg: Taxifahrer bemerkt Baby auf Rückbank nicht

Auch der Taxifahrer bemerkte das bei ihm im Auto befindlichen Baby nicht, da der Säugling zunächst keinen Laut von sich gab und vermutlich auf der Rückbank tief schlief. Der Fahrer steuerte deshalb auf direktem Weg die wohlverdiente Mittagspause an, so die Polizei Hamburg. Dann stellte er das Taxi in einer Tiefgarage ab.

Nach seiner Pause kehrte der Taxifahrer zurück zu seinem Auto. Er fuhr anschließend zum Flughafen in Hamburg, um dort neue Fahrgäste mitzunehmen.

Flughafen Hamburg: Fahrgast bemerkt Baby in Taxi

Dort fand er natürlich einen Fahrgast. Als der Mann in das Taxi am Flughafen Hamburg gestiegen war, wunderte er sich natürlich über den ungewöhnlichen Mitfahrer. Er entdeckte das Baby auf dem Rücksitz. Jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, an dem das Baby offensichtlich aufwachte. Der Säugling schrie im Taxi los. Schreie gab es auch aus einem Aufzug in Hamburg, als ein Mann brutal attackiert wurde. Das berichtet nordbuzz.de.

Jetzt wusste auch der Taxifahrer Bescheid und wusste sofort, was zu tun ist. Er rief die Polizei Hamburg an. Die organisierte einen Rettungswagen, der das Baby nach einer kurzen Untersuchung zu seinen Eltern zurückbrachte. Die glückliche Familie aus Hamburg"Hilfe!" Mann schreit im Aufzug - dort erlebt er den Albtraum war wieder vereint.

