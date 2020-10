Hamburg-Harburg: Schießerei wie im Wilden Westen

Vor einer Spielhalle kommt es am Freitagabend, 23. Oktober 2020, zu einer Schießerei auf offener Straße. Die Szenen erinnern an einen Western-Film.

Hamburg – Es ist 19:25 Uhr, als es passiert. Am Abend des 23. Oktober 2020, streiten zwei Männergruppen lautstark vor einer Spielothek im Hamburger* Stadtteil Harburg, Höhe Wilstorfer Straße 80. Lediglich die Straße trennt die beiden Banden noch. Dann zücken sie plötzlich ihre Waffen unterschiedlichen Kalibers und ballern los.

Ein Mann wird am Bein verletzt. Die anderen flüchten im Taxi und in einem auffälligen weißen Rolls Royce.