Hamburg: Messerattacke – Polizei erschießt Mann

In Hamburg bedroht ein Mann eine Frau und ihr Kleinkind. Die herbeigeholten Polizisten greifen zur Waffe.

Hamburg - Die Polizei hat bei einem Einsatz in Hamburg einen Mann erschossen. Der Mann habe zuvor in einer Wohnung eine Frau und deren Kleinkind bedroht, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Als die Beamten eintrafen, sei der Mann mit einem Messer auf sie losgegangen. Daraufhin sei es zu der „Schussabgabe“ gekommen.

Der Angreifer sei schwer verletzt worden und kurz darauf seinen Verletzungen erlegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei dem Angreifer um den Partner der Frau. Die Frau und das Kleinkind sowie die Polizisten seien nicht verletzt worden.

Schüsse der Polizei: 14 Tote im Jahr 2017

In Deutschland kommt es vergleichsweise selten vor, dass die Polizei auf Menschen schießt. Im Jahr 2017 waren dabei 14 Menschen getötet und 39 weitere verletzt worden, wie aus den jüngsten verfügbaren Zahlen der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster hervorgeht. Ein Grund für Polizeischüsse sind immer wieder Messerattacken.

dpa