Pistole auf ihre schlafenden Kinder gerichtet - Millionärs-Familie mit grausamen Fotos erpresst

Die Jungs kuschelten brav in ihren Betten, doch auf dem Foto zielt eine Waffe auf die beiden. Die schockierenden Aufnahmen hatten nur einen Zweck: Geld zu erpressen.

Hamburg - Eine Familie aus Hamburg ist mit Schock-Fotos von ihren Kindern erpresst worden, wie Bild.de berichtet. Innerhalb von 48 Stunden sollte die Mutter demnach 300.000 Euro zahlen. Beim Einschalten der Polizei würden ihre Söhne getötet werden.

Erpresser-Schreiben unter der Bettdecke im Kinderzimmer

Ein Haushälter habe das Erpresser-Schreiben mit einem Blumenstrauß unter einer Bettdecke im Kinderzimmer gefunden. Den verstörenden Vorfall soll die Staatsanwaltschaft am Donnerstag bestätigt haben, nachdem das Hamburger Abendblatt darüber berichtet hatte.

Der Täter muss sich Zutritt zum Kinderzimmer verschafft und seine Waffe auf den Siebenjährigen und seinen neun Jahre alten Bruder gerichtet haben. Die Schock-Fotos sind nach Meinung von Polizei-Experten echt gewesen, heißt es.

Wer steckt hinter der Erpressung?

Die Polizei hätte zudem keine Einbruchsspuren in der Wohnung gefunden und sich in ihren Ermittlungen auf das Umfeld der Familie konzentriert. Der Lebensgefährte der Mutter und ein Bekannter standen im Verdacht hinter der Erpressung zu stecken. Eine Durchsuchung der Wohnungen in Hamburg und Berlin habe keine Beweise geliefert. Noch dauern die Ermittlungen an.

