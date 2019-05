Studentin Jessica wurde im Moor vermisst - Familie kann endlich aufatmen

Die Studentin Jessica R. wurde vermisst. Die Frau aus Hamburg war im Moor verschwunden. Jetzt ist die 21-Jährige wieder da - und gibt trotzdem Rätsel auf.

In Hamburg wurde die Studentin Jessica R. vermisst

Die 21-Jährige verschwand scheinbar im Moor des Naturschutzgebiets Wittmoor

Jessicas Verschwinden gibt auch nach ihrem Auftauchen Rätsel auf

Update vom 26. Mai: Um die 21-jährige Jessica aus Hamburg bangte ihre Familie mehrere Tage. Nun kann sie endlich aufatmen! Die junge Frau ist wieder aufgetaucht, nach Informationen der Bild in Neu Wulmstorf in Niedersachsen. Die Gemeinde liegt in der Nähe von Hamburg. Die Studentin soll bei guter Gesundheit sein. Weshalb sie verschwunden war, ist bislang nicht klar.

Vermisst: Studentin Jessica im Moor verschwunden - WhatsApp als Hinweis

Meldung vom 24. Mai 2019: Wo ist Studentin Jessica R. aus dem Hamburger Stadtteil Poppenbüttel? Die 21-jährige Frau wird seit Montag, 20. Mai vermisst. Wie nordbuzz.de* berichtet, verschwand die junge Frau scheinbar im Naturschutzgebiet Wittmoor, welches sie des Öfteren besucht. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Hamburg: Ist Studentin Jessica R. im Moor verschwunden? Polizei und Angehörige stehen vor Rätsel

Ihr Freund und ihre Familie hoffen sehnlichst auf ein Lebenszeichen von der vermissten Jessica R. Nach Angaben von Bild wohnt Jessica R. mit ihrem 27 Jahre alten Freund, der gerade sein Abitur nachholt, in Hamburg Poppenbüttel. "Ich hatte Montag eine Bio-Prüfung. Als ich morgens gegen 7.40 Uhr aus dem Haus ging, habe ich ihr wie immer einen Kuss auf die Wange gegeben", äußert sich Jessicas Freund gegenüber Bild. Zum letzten Mal hörte der 27-Jährige um 12.08 Uhr per WhatsApp von Jessica .: "Ich gehe in den Wald, um zu malen", schrieb die Studentin.

Vermisst in Hamburg: Das Verschwinden von Jessica R. gibt Rätsel auf - nicht aus dem Moor zurückgekehrt

Jessica R. studiert Illustration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und besucht immer mal wieder das Naturschutzgebiet Wittmoor um zu zeichnen. Doch dieses Mal kehrte die junge Frau nicht aus dem Moor zurück nach Hause. Zudem ist ihr Handy plötzlich ausgeschaltet - alle Kontaktversuche schlagen seither fehl.

Ihr Verschwinden gibt der Polizei Hamburg Rätsel auf: die 21-jährige Frau hat weder Führerschein noch EC-Karte oder Brille bei sich. Familie und Freunde von Jessica R. sind verzweifelt, befragen Nachbarn, starten eine Such-Aktion auf Facebook und hängen Plakate auf. Auch die Suche der Polizei, die seit Donnerstag mithilfe eines Personen-Spürhundes das Moor durchkämmt, blieb bislang erfolglos. Jessica R. bleibt vermisst.

