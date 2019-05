Angriff endet im Todesdrama: Mann bedroht Freundin und Kind - dann fallen Schüsse

In Hamburg endete ein Angriff im Todesdrama: Ein Mann bedrohte seine Freundin und ihr Kind mit einem Messer. Plötzlich fielen mehrere Schüsse.

Update, 14.17 Uhr: Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem verstorbenen Mann um einen 34 Jahre alten Briten. Die von ihm bedrohte Frau ist seine 32-jährige Ehefrau, die derzeit durch das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) betreut wird. Die psychosozialen Notfallversorgern der Polizei (PEERS) übernehmen die Betreuung der betroffenen Polizeibeamten.

Erstmeldung vom 22. Mai 2019: Zu einem schockierenden Vorfall kam es am Mittwochmorgen, 22. Mai, gegen 10 Uhr im Kreetortring in Hausbruch in Harburg, ein Stadtteil von Hamburg. Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde die Polizei per Notruf darüber informiert, dass es in einer Wohnung zu einer Bedrohungslage kam. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann seine Freundin und ihr Kleinkind mit einem Messer bedroht haben. Die Situation endete im Todesdrama.

Hamburg: Mann bedroht Freundin und Kind mit Messer - dann kommt es zum Todesdrama

Die alarmierten Beamten der Polizei rückten zur Doppelhaushälfte in Hamburg-Harburg aus. Der Mann, der wohl seine Lebensgefährtin und ihr Kind mit einem Messer bedrohte und in Angst und Schrecken versetzte, zeigte sich beim Eintreffen der Polizisten laut MOPO nicht kooperativ. Den mehrfachen Aufforderungen, die Waffe fallen zu lassen, kam er nicht nach.

Im Gegenteil: Die Situation eskalierte, als der Mann mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zu lief und es kam zum Todesdrama. Unlängst kam es in Stade bei Hamburg ebenfalls zu einer schockierenden Beziehungstat, bei der eine Frau und ihr Hund erschossen wurden. Wie nordbuzz.de* berichtet, soll für die Tat der Ehemann verantwortlich sein. Der Mann wurde in Norderstedt tot aufgefunden.

Hamburg-Harburg: Mann geht mit Messer auf Polizisten los - dann fallen Schüsse

Einer der Polizisten gab einen oder mehrere Schüsse ab, die den Angreifer trafen und schwer verletzten. Der Mann verstarb noch vor Ort. Seine Freundin un ihr Kleinkind blieben glücklicherweise körperlich unverletzt und wurden betreut. Zu den Hintergrunden des Vorfalls in Hamburg-Harburg können nach Polizeiangaben derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinsichtlich der Bedrohungslage und dem Angriff auf die Polizisten haben die Beamten des Beziehungsgewaltsdezernats der Region Hamburg Harburg (LKA 183) die Ermittlungen aufgenommen. Zudem werden Beamte des Dezernats Interne Ermittlungen (DIE) Ermittlungen bezüglich des polizeilichen Schusswaffengebrauchs aufnehmen.