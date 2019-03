Polizei muss flüchten: Vermummte Hooligans des FC St. Pauli greifen Beamte an

In Hamburg griffen vermummte Hooligans des FC St. Pauli Beamte der Polizei an, sodass diese fliehen mussten. Und das eine Woche vor dem Spiel gegen den HSV.

Hamburg - Wie nordbuzz.de* berichtet, griffen am Samstag, 2. März, gegen 20.40 Uhr in der Nähe des Heiligengeistfeldes im Hamburger Stadtteil St. Pauli rund 15 gewaltbereite Hooligans des FC St. Pauli zwei Zivil-Beamte der Polizei an. Und das, obwohl das Derby gegen den HSV erst in einer Woche stattfindet!

St. Pauli: Hooligans attackieren Polizei in Hamburg - Beamte müssen fliehen

Die Hooligan-Gruppe hatte sich vorab in Hamburgin einem Lokal aufgehalten, wo sie sich vermummten und Handschuhe anzogen. Dann gingen die aggressiven St.-Pauli-Fans auf die beiden Polizisten los. Die Zivil-Beamten mussten sich in ihr Einsatzfahrzeug flüchten und Verstärkung anfordern.

Angriff auf Polizisten in Hamburg: Tätverdächtige sind keine Unbekannten

Fünf Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren wurden im Zuge einer Sofortfahndung festgenommen. Laut Hamburger Abendblatt handelt es sich bei den festgesetzten St.-Pauli-Hooligans um Männer, die bereits in der Vergangenheit durch diverse Gewaltdelikte bei Fußballspielen aufgefallen sind.

