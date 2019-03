Mysteriöses Verschwinden: Ermittler haben schlimmen Verdacht

Mysteriöser Fall: Seit Monaten sucht die Polizei nach einer männlichen Leiche in einem Waldstück im Main-Kinzig-Kreis in Hessen.

Hammersbach - Seit dem Jahr 2000 wird eine Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hessen vermisst. Da die Ermittler von einem Tötungsdelikt ausgehen, suchen die Beamten seit Monaten nach der Leiche des Mannes in einem Waldstück – bisher ergebnislos. Am Samstag wurde eine Suche mit Spürhunden gestartet, musste jedoch aufgrund von starken Windes und nicht optimaler Bedingungen nur kurze Zeit später wieder abgebrochen werden.

Es war nicht der erste Anlauf, die Leiche zu finden. Ende Februar musste die Suche wegen der Kälte kurzfristig abgesagt werden. Im November fand der erste Versuch statt, menschliche Überreste zu finden - allerdings erfolglos.

Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus – Täter ist bekannt

Auslöser für die Suche waren Hinweise in Ermittlungen zu einem anderen Fall. Der Mann wird bereits seit 2000 vermisst, die Beamten gegen mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus. Auch der Täter soll bekannt sein. Weitere Details zu dem Fall lesen Sie bei von op-online.de.*

