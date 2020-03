Hamsterkauf wegen Coronavirus? Neue Hintergründe zu viralem Foto machen die Runde

Ein Hamsterkauf-Foto, angeblich im Coronavirus-Zusammenhang, ging in sozialen Netzwerken viral. Jetzt gibt es weitere Hintergründe. Und zudem ein bemerkenswertes Detail.

Kurioses Foto geht viral: Mann mit Atemschutzmaske tätigt Hamsterkauf.

tätigt Auch beim Wegfahren wird er gefilmt.

Das Foto entstand keineswegs in Köln, sondern höchstwahrscheinlich in Innsbruck.

Update vom 29. Februar 2020: Es gibt weitere Details zum Hamsterkauf-Foto, das im Zuge des Coronavirus viral ging. So meldete sich der Mann, der das Bild geschossen haben will, bei futurezone.at. „Das Foto ist echt. Die Aufnahme ist gestern um 11:03 Uhr im Hofer im Einkaufszentrum West in Innsbruck entstanden“, erklärt der Fotograf in dem auf 25.2. datierten Artikel. Manche hatten aufgrund der Fliesen in der Filiale der Supermarkt-Kette Hofer spekuliert, ob das Foto älter sei.

Laut heute.at heißt der Fotograf Sebastian. Auch gegenüber diesem Portal beteuert er: „Das Foto ist von mir – ich habe die Aufnahme am Montag um Punkt 11.03 Uhr im Hofer im Einkaufszentrum West in Innsbruck gemacht. Es ist definitiv echt.“ Zudem ergänzt er: „Er hat noch mehr gekauft – das ganze Toilettenpapier sieht man auf dem Foto gar nicht ...“

Ein User machte auf dem Bild eine spezielle Entdeckung. „Das Beste daran ist, dass er sich offenbar aus Sorge über das Coronavirus mit Waren eindeckt – aber ausgerechnet packerlweise Asia-Instant-Nudeln kauft.“

Auch andere Betrachter wundern sich über den Mann: „Mit Maske schaut er aus wie ein lebendiger Zombie.“

Zu 100 Prozent bestätigt ist die Herkunft des Fotos übrigens nicht - auch andere erklären ihre Urheberschaft und behaupten, es sei in Graz oder Wien entstanden. Der Hamsterkäufer selbst wurde offenbar noch nicht enttarnt.

Corona-Hamsterkauf? Foto geht viral - jetzt sind wohl die Hintergründe klar

Unser Artikel vom 27. Februar 2020:

Köln / Innsbruck - Auf Facebook und inWhatsApp-Gruppen geht ein Foto viral, das wie aus einem billigen Endzeitfilm wirkt: Ein Mann trägt eine überdimensionierte Atemschutzmaske, Einmalhandschuhe und eine dicke Jacke. In diesem Aufzug wurde er dabei fotografiert, wie er kistenweise Konservendosen und Großpackungen von Tütensuppen auf das Kassenband lädt - dazu quillt sein Einkaufswagen über mit Marmelade, Gemüse in Gläsern und Süßigkeiten. Alles, was man braucht, um eine mehrwöchige Quarantäne gut zu überstehen! Ähnliches musste auch der Schauspieler Florian David Fitz gerade im Supermarkt feststellen.

Das Foto geht viral in den sozialen Netzwerken. Unter anderem teilte es der Account „Köln - unsere Großstadtliebe“ mit den Hashtags #cologne und #Kreis-Heinsberg, also dem Ort, an dem eine neue Infektionskette des Coronavirus ausbrach. Und die User beginnen zu spekulieren: Das soll aber nicht in Köln, sondern in Geilenkirchen im Kreis Heinsberg gewesen sein. Oder: Ist das Foto nicht alt? Die Einrichtung des Discounters wirkt altmodisch!

Coronavirus-Hamsterkauf? Recherchen ergeben: Foto entstand wohl nicht in Deutschland

Wer genauer hinsieht, entdeckt im Hintergrund des Bildes Werbetafeln - und die tragen nicht etwa das Logo des deutschen Discounters Aldi* (was die gelben Bodenkacheln vermuten lassen), sondern das Logo des österreichischen Discounterbruders Hofer.

Und tatsächlich: Das österreichische Portal Mimikama.at, das sich um die Aufklärung von Internetmythen bemüht, will bereits wissen, dass das Foto in Tirol entstanden sei - genauer in Innsbruck - auch in Österreich gibt es bereits mehrere Infizierte. Dort soll der Mann sogar in mehreren Supermärkten gesichtet worden sein. Und es entstand angeblich ein Video davon, wie er versucht, mit einem kleinen Motorroller mehrere Großpackungen an Klopapier abzutransportieren und dabei sogar unsanft auf dem Boden landet - auch dieses Video ist auf Facebook.

Coronavirus-Hamsterkauf? Der angebliche Fotograf kann mehr erzählen

Nachdem der Mann, der das Foto ursprünglich aufgenommen haben will, sein Bild in mehreren sozialen Netzwerken entdeckte, erreichte ihn die österreichische Zeitung Kurier.at. Und der Fotograf kann mehr dazu erzählen: Er sei hinter dem Mann an der Kasse angestanden und habe beobachten können, dass der Mann sehr nervös gewesen sei. Sogar seine Handschuhe sollen ihm beim Beladen des Kassenbands eingerissen sein. Obwohl nur der Hamsterkäufer selbst sagen könnte, ob die Aktion ein Karnevalsscherz war oder nicht, glaubt der Fotograf, dass es dem Mann tatsächlich ernst war.

Es gilt also als beinahe gesichert, dasFoto wurde nicht nachgestellt ist und kein Fake, sondern aktuell und echt. Der Zusammenhang zu Corona* ist zwar nicht offiziell bekannt, dürfte aber ziemlich nahe liegen. Man kann dem Einkäufer nur wünschen, dass er seine Beute sicher nach Hause gebracht hat - und dass die Maske* auch auf dem Roller dicht hielt.

Ob Hamsterkäufe in Österreich oder Deutschland zu diesem Zeitpunkt bereits nötig sind, darf bezweifelt werden. Doch fest steht mittlerweile, dass die Coronavirus-Folgen auch in der deutschen Wirtschaft und Industrie deutlich zu spüren sind. Covid19 hat den Dax in Frankfurt fest im Griff.

