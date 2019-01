Frau zerhackt Freund in sechs Teile - ihre Begründung ist wirklich absurd

Da war Anfang Dezember auf op online de mehr zu lesen. Sie hat ihn wohl mit zwei Elektro-Sägen zerstückelt, in Mülltüten gepackt und ins Badezimmer gestellt. Danach ist sie an ihren alten Wohnort zurück (Dortmund?) und hat von dort aus ein paar Tage später selbst die Polizei verständigt. Sie hat ausgesagt er wäre zweimal mit dem Messer auf sie losgegangen und sie hätte in Notwehr gehandelt. Auch wäre sie wohl wegen eines Betrugsdelikts bereits vorbestraft. Nicht ersichtlich ist für mich ob sie ein Psychologe gesehen hat und ein Gutachten erstellt hat oder ob in der Beziehung schon öfter Gewalt ein Thema war.