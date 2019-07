Junge Frau wohl verschleppt und vergewaltigt - Polizei bittet um Mithilfe

In der Nordstraße nördlich des Schlossgartens soll es zu der Vergewaltigung gekommen sein.

Viele offene Fragen

von Tobias Möllers schließen

Nach dem Besuch eines Festes am Schlossgarten in Hanau soll eine Frau in eine Wohnung verschleppt und vergewaltigt worden sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.