Fahndung läuft: Polizei sucht flüchtigen Drogenhändler

Die Polizei in Hanau sucht nach dem flüchtigen Jascha Willeführ.

Öffentlichkeitsfahndung

von Tobias Möllers schließen

Polizei und Staatsanwaltschaft in Hanau suchen nach einem gefährlichen 27-Jährigen, der aus einer geschlossenen Fachklinik geflohen ist.

Hanau/Maintal - In Hanau und Umgebung läuft aktuell eine Fahndung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Dem gesuchten Jascha Willeführ gelang am 27. April gemeinsam mit dem 24-jährigen Joseph W. die Flucht aus einer geschlossenen Fachklinik in Bad Emstal (Nordhessen). Der 24-jährige W. konnte bereits wieder gefasst werden, Willeführ hingegen ist weiter flüchtig.

Willeführ stammt ursprünglich aus Hanau und wurde wegen Drogenhandels und verbotenen Waffenbesitzes zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Der bereits gefasste W. wurde ebenfalls wegen Drogenhandels sowie wegen Körperverletzung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Beide waren seit Anfang dieses Jahres in der Entziehungsanstalt untergebracht.

Fahndung in Hanau: Polizei gelingt Festnahme eines Flüchtigen

Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen des zuständigen Fahndungskommissariats der Polizei konnte der Aufenthaltsort des flüchtigen W. bereits am vergangenen Mittwoch (05.05.2021) ermittelt werden. Ein erster Festnahmeversuch scheiterte jedoch, als W. mit einem Pkw auf zwei Polizeibeamte zufuhr*.

Am Freitag gelang die Festnahme des 24-jährigen W. dann schließlich einem Spezialeinsatzkommando in einer Wohnung in Maintal. Von der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Hanau* wurde ein von der Staatsanwaltschaft Hanau beantragter Untersuchungshaftbefehl wegen zweifachen versuchten Totschlags erlassen.

Polizei Hanau sucht weiter nach 27-jährigem Flüchtling

Der 27-jährige Jascha Willeführ hingegen ist weiter flüchtig und die Staatsanwaltschaft fahndet nun öffentlich nach ihm. Die Polizei in Hanau beschreibt den Mann als 1,70 Meter groß 8und schlank. Er hat kurze dunkle Haare und trug bei seiner Flucht eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose.

Den Ermittlern liegen zwar keine Hinweise vor, dass von dem Gesuchten eine akute Gefahr ausgeht, gleichwohl rät die Polizei in Hanau davon ab, auf den Gesuchten zuzugehen oder ihn anzusprechen. Wer Hinweise zu dem Mann oder zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sofort den Notruf 110 der Polizei zu wählen oder sich an die Kriminalwache in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu wenden. (Tobias Möllers) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.