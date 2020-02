Schüsse in Hanau: Die Chronologie der Nacht

Bei dem mutmaßlich rechtsextremistischen Terroranschlag in Hanau kommen elf Menschen durch Schüsse ums Leben. Die Chronologie der Nacht.

In Hanau (Hessen) sind am Mittwochabend elf Menschen bei einem mutmaßlich rechtsextremistischen* Terroranschlag durch Schüsse gestorben.

Die Chronologie der Nacht.

09.31 Uhr: Nach den Schüssen in Hanau* (Hessen) besteht nun offiziell Terrorverdacht. Das teilte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) im Landtag in Wiesbaden mit. Das ist alles zu den Ereignissen in Hanau bekannt.

09.06 Uhr: Steffen Seibert teilt über Twitter mit, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Reise zur Leopoldina nach Halle, wegen der Schüsse in Hanau (Hessen), absagt. Auch Innenminister Horst Seehofer sagt einen Termin ab. Beide lassen sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen unterrichten.

08.05 Uhr: Der ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt schreibt auf Twitter, dass es sich bei dem mutmaßlichen Schützen um einen 43 Jahre alten Mann aus Hanau (Hessen)* handle. Die Leiche, die neben ihm gefunden wurde sei wohl seine Mutter.

Schüsse in Hanau: Bekennerschreiben des Täters aufgetaucht - Ausländerfeindliche Motive

08.00 Uhr: Die ersten Medien berichten über ausländerfeindliche und rechtsextreme Motive des mutmaßlichen Täters.

07:30 Uhr: Ein Bekennerschreiben und ein Video des mutmaßlichen Täters sind nach den Schüssen in Hanau (Hessen) aufgetaucht. In dem Video auf YouTube äußert der mutmaßliche Täter Verschwörungstheorien.

Hanau: Schüsse - Leiche des mutmaßlichen Täters gefunden

05.00 Uhr: Die Leiche des mutmaßlichen Täters wurde in seiner Wohnung gefunden. Die Spezialkräfte der Polizei entdeckten auch eine weitere Leiche vor Ort. Die Zahl der ursprünglichen Opfer wurde auf neun angehoben. Insgesamt sind in der Nacht also elf Menschen ums Leben gekommen.

02.38 Uhr: Jetzt spricht auch erstmals der Hanauer Bürgermeister Claus Kaminsky. Er zeigt sich erschüttert über die Gewalt mit Toten und mehreren Verletzten in seiner Stadt. „Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben“, sagte Kaminsky bei einer Sondersendung von „Bild live“ in der Nacht zum Donnerstag.

01.58 Uhr: Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) meldet sich in der Nacht zu Wort und schreibt auf Twitter: „In dieser fürchterlichen Nacht in #Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid. Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!“

Schüsse in Hanau: Mehrere Tote nach Angriffen an mehreren Tatorten

00.00 Uhr: Nach den Schüssen fahndet die Polizei nach dem Täter. Bei der Suche kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt erst einen Toten und mehrere Verletzte bestätigt.

23.00 Uhr: An einem zweiten Tatort, einem Kiosk am Kurt-Schumacher-Platz im Stadtteil Kesselstadt, sind ebenfalls Menschen durch Schüsse zu Tode gekommen. Die Polizei und Rettungskräfte sind bereits vor Ort. Nach ersten Informationen sind mindestens acht Menschen gestorben.

22.00 Uhr: In Hanau (Hessen) sind mehrere Menschen gestorben. In der südhessischen Stadt kam es zu einer Attacke vor einer Shishabar.

