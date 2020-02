Schüsse in Hanau: Oberbürgermeister ruft zu Mahnwache auf – auch andere Städte machen mit

Nach dem mutmaßlichen rechtsextremen Terror-Anschlag in Hanau geht eine Welle der Solidarität durch die Region. In Hanau ruft der Oberbürgermeister zu einer Mahnwache auf, auch andere Städte machen mit.

Hanau – Nach dem mutmaßlichen rechtsextremen Terror-Anschlag mit elf Toten in Hanau setzte eine Welle der Solidarität und des Mitgefühls ein. Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky hat zu einer Mahnwache aufgerufen.

Rechtsextremer Terror-Anschlag in Hanau: Oberbürgermeister schockiert – Mahnwache geplant

„Wir haben gestern einen Abend erlebt, wie man ihn sich nicht schlimmer vorstellen kann“, sagte Claus Kaminsky zu den Ereignissen der Nacht auf Donnerstag (20.02.2020).

Die Stadt Hanau hat alle Bürger dazu eingeladen, an einer Mahnwache teilzunehmen. In einer Meldung heißt es dazu: „Um 18 Uhr findet auf dem Marktplatz eine Mahnwache statt, um den Menschen in der Stadt eine Möglichkeit zu geben, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.“ Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angekündigt, an der Kundgebung teilzunehmen.

Mahnwache nach Terror-Anschlag in Hanau: Solidarität und Mitgefühl

„Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien“, so Oberbürgermeister Claus Kaminsky zu der Bluttat in Hanau. Und weiter: „All diejenigen in unserer Stadt, die aus anderen Kulturkreisen oder Ländern stammen, können sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite stehen. Nach einer Zeit der Trauer und des gemeinsamen Aufarbeitens bleiben wir so beieinander, wie es in Hanau in Jahrhunderten gewachsen ist. Dieses gewachsene Miteinander lassen wir durch keine noch so irre Tat in Frage stellen oder gar zerstören.“

Aus Respekt vor den Opfern des Terror-Anschlags wurden die Faschingsumzüge in der Innenstadt und den Stadtteilen abgesagt. „Auch der Faschingsrummel auf dem Freiheitsplatz bleibt geschlossen“, teilte die Stadt mit. Die Fahnen in Hanau wurden auf halbmast gehängt.

Nach rechtsextremen Terror-Anschlag in Hanau: Viele Mahnwachen in Hessen

Zu gleichen Zeit wie in Hanau soll auch eine Mahnwache in Frankfurt stattfinden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DBG) hat zu einer Kundgebung um 18 Uhr am Paulsplatz aufgerufen. Auf Twitter schreibt die Stadt Frankfurt: „Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen! (...) #KeinPlatzfürRassismus.“

In Darmstadt hat Oberbürgermeister Jochen Partsch gemeinsam mit den Kirchen und dem Ausländerbeirat zu einer Mahnwache aufgerufen. Um 18 Uhr findet eine Kundgebung auf dem Luisenplatz statt. Die Stadtkirche in Darmstadt bleibt als Ort des Gedenkens bis 22 Uhr geöffnet.

In Offenbach wird es nach aktuellem Stand keine Mahnwache geben. Auf Nachfrage teilte einer Sprecherin der Stadt mit, dass sich Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke an der Kundgebung auf dem Hanauer Marktplatz beteiligen wird.

Terror-Anschlag in Hanau: Bundesweit über 50 Mahnwachen

Weitere Mahnwachen in Hessen gibt es nach Informationen der „Hessenschau“ in folgenden Städten: Kassel, Gießen, Dietzenbach, Fulda, Wetzlar, Seligenstadt, Marburg. Bundesweit soll es über 50 Kundgebungen geben.

Die Schüsse von Hanau schockieren, in Gießen findet eine Mahnwache* statt. Die geplante närrische Machtübernahme des Rathauses wurde angesichts der Ereignisse abgesagt.

Live-Ticker zu dem mutmaßlichen Terror-Anschlag in Hanau: In Hanau ist die Todeszahl auf elf gestiegen, darunter sollen auch der Täter und seine Mutter sein.

Vizekanzler Olaf Scholz fordert nach den Schüssen in Hanau Konsequenzen: „Dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen.“

