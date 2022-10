Unfassbarer Prozess: Handys im Wert von fast vier Millionen Euro gestohlen

Von: Victoria Krumbeck

Die vier Angeklagten im Saal des Landgerichts Offenburg. © Philipp von Ditfurth/dpa

In Offenburg findet seit Freitag ein spektakulärer Prozess statt. Vier Männern wird vorgeworfen, Mobiltelefone im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen zu haben.

Offenburg - Was ein wenig nach einem Film klingt, ereignete sich in einer Firma in Offenburg. Vier Männer müssen sich nun vor dem Landgericht verantworten, weil sie Handys gestohlen haben. Tausende von Mobiltelefonen sollen die Angeklagten innerhalb von zwei Jahren gestohlen haben. Die Männer müssten mittlerweile Millionäre sein, denn der Wert der Handys wird auf fast 4 Millionen Euro geschätzt.

Handys im Wert von fast 4 Millionen Euro gestohlen

Ein spektakulärer Prozess fand am Freitag im badischen Offenburg statt. Vier Männern wird vorgeworfen, 20.000 Mobiltelefone im Wert von etwa 3,75 Millionen Euro aus einem Firmenlager geklaut zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter von 36 bis 42 Jahren nach Gerichtsangaben schweren Bandendiebstahl in 16 Fällen vor.

Den Männern wird vorgeworfen, von Dezember 2016 bis Oktober 2018 die Mobiltelefone aus dem Lager eines Unternehmens gestohlen zu haben. Das Geschäft lauerte dann in dem Verkauf der Handys. Zwei Angeklagte sollen bei der geschädigten Firma in der Ortenau beschäftigt gewesen sein. Einem von ihnen wird vorgeworfen, ein Warenprogramm über Korrekturbuchungen manipuliert zu haben. Die Fehlbestände sollen deshalb erst später bei einer Inventur aufgefallen sein.

Diebstahl von mehreren Millionen Euro - Auch Daimler betroffen

Die Angeklagten sind den Angaben nach auf freiem Fuß. Der Prozess ist zunächst mit fünf weiteren Terminen bis Mitte November geplant. Auch beim Daimler in Stuttgart wurde vor wenigen Wochen ein ähnlicher Fall bekannt. Drei Männer sollen über Jahre hinweg Motoren und Getriebe im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen haben. (dpa/vk)