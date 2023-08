Unwetter in Österreich, Slowenien und Kroatien: Weiteres Todesopfer – steigende Wasserpegel drohen

Von: Kilian Bäuml

In Slowenien, Kroatien und Österreich haben starke Unwetter zu Überflutungen geführt und ein Ende ist nicht in Sicht – der News-Ticker.

Update vom 6. August, 22.35 Uhr: Slowenien von den schlimmsten Unwettern der letzten 30 Jahren heimgesucht. In der Stunde der Not scheinen die Menschen vor Ort näher zusammenzurücken. So haben Einwohner der von den Unwettern betroffenen Regionen wohl hunderte Touristen versorgt und teilweise die gestrandeten Urlauber bei sich aufgenommen. Das berichtet die österreichische Kronen Zeitung.

Demnach sei etlichen Slowenien-Besuchern die Heimreise durch die Überschwemmungen versperrt worden. So auch einer Familie aus Österreich, die gegenüber der Zeitung von der Lage vor Ort berichtete. Von der Hauptstadt Ljubljana kommend war die dreiköpfige Familie auf dem Weg Richtung Nordosten und sei nicht weitergekommen. Innerhalb kürzester Zeit hätten Bewohner ihnen und zahlreichen anderen Urlaubern einen Schlafplatz organisiert. Auch für Essen und Trinken hätten die hilfsbereiten Menschen vor Ort gesorgt.

Heftige Unwetter in Österreich und Slowenien: Mann bei Aufräumarbeiten verunglückt

Update vom 6. August, 22.01 Uhr: Auch in Slowenien wurde eine weitere Person tot aufgefunden. Wie die slowenischen Medien berichten, verunglückte offenbar ein Mann bei den Aufräumarbeiten infolge der schweren Unwetter, die die letzten Tage über Slowenien, Österreich und Kroatien fegten.

Wie die Slovenia Post schreibt, habe sich das Unglück in dem Ort Most pri Komenda, nördlich der Hauptstadt Ljubljana zugetragen. Der Mann sei in eine Klärgrube gestürzt, wo Einsatzkräfte ihn am Sonntagabend fanden. Nach bisherigen Informationen handelt es sich um das fünfte Todesopfer der verheerenden Überschwemmungen in Slowenien.

Heftige Unwetter in Österreich, Kroatien und Slowenien: Absperrung missachtet und von Fluten mitgerissen

Update vom 6. August, 21.28 Uhr: Dem aus der Gran tot geborgenen Mann wurde wohl Leichtsinn zum Verhängnis. Informationen des Nachrichten-Portals wetter.at zufolge, habe der aus St. Veit Stammende am Sonntagvormittag sein Fahrrad auf dem gesperrten Glanradweg Richtung Karnburg (Kärnten) geschoben. Aufgrund des gestiegenen Wasserpegels sei der Weg auf Behördenanweisung schon seit Freitag (4. August) durch ein Absperrband als unzugänglich gekennzeichnet gewesen.

An den Radweg grenzte dem Medienbericht nach ein höhergelegenes, stark überschwemmtes Feld, dessen entstandene Strömung der Radfahrer vermutlich unterschätzt hatte – und letztlich von ihr mitgerissen wurde. Augenzeugen alarmierten die Rettungskräfte, der Vermisste wurde gegen 14.50 Uhr leblos im Wasser treibend gesichtet, geborgen und reanimiert. Später verstarb er aber im Klinikum Klagenfurt.

Heftige Unwetter in Österreich und Slowenien: Wasserpegel könnten weiter steigen

Update vom 6. August, 20.05 Uhr: Durch die heftigen Unwetter in Slowenien, Österreich und Kroatien sind Flüsse in allen drei Ländern stark angestiegen; und werden wohl noch weiter steigen. Wie das Nachrichten-Portal wetter.at vermeldet, war die Situation besonders an der Grenze von Österreich zu Slowenien kritisch. Dort habe die Mur einen historischen Höchststand erreicht. Doch auch die Gurk, die Save und die Drau stiegen durch die schweren Regenfälle deutlich an.

In der österreichischen Marktgemeinde Sankt Johann hat Medienberichten zufolge ein Murenabgang mehrere Häuser beschädigt; mindestens eines soll dabei eingestürzt sein. Meteorologen warnen, dass das Wasser in vielen Flüssen bis Montagmittag noch weiter steigen könnte, so wetter.at.

Die heftigen Unwetter in Slowenien, Österreich und Kroatien hinterlassen Spuren: Nach einem schweren Murenabgang in Sankt Johann in Österreich mussten mehrere Menschen evakuiert werden. Gebäude wurden dabei teilweise zerstört, mindestens eins stürzte ein. © Bernd März/Imago

Heftige Unwetter in Österreich und Slowenien: Radfahrer in reißendem Fluss tödlich verunglückt

Update vom 6. August, 18.06 Uhr: Bei der in Österreich geborgenen Leiche handelt es sich wohl um einen Radfahrer, der in die Glan gestürzt ist. Berichten von Augenzeugen zufolge, soll das Unglück am Sonntagnachmittag in der Gegend von Zollfeld passiert sein. Das schreibt der Kurier. Demnach habe die Wasserrettung sofort mit der Suche nach ihm begonnen, konnte auch gefunden und reanimiert werden. Doch er starb wenig später im Krankenhaus. Ob es sich bei dem Opfer um einen Touristen oder Einheimischen handelt, ist noch unklar.

Heftige Unwetter in Österreich, Kroatien und Slowenien fordern weiteres Todesopfer

Update vom 6. August, 17.20 Uhr: Die heftigen Unwetter in Slowenien, Kroatien und Österreich haben allem Anschein nach ein weiteres Menschenleben gefordert. Wie das österreichische Nachrichten-Portal oe24.de in einer Eilmeldung mitteilt, wurde eine tote Person aus der Glan gezogen, die auch durch Deutschland fließt. Demnach sei die Leiche in der Kärntner Marktgemeinde Maria Saal geborgen worden.

Heftige Unwetter in Österreich, Kroatien und Slowenien: Die Angst vor Überschwemmungen steigt

Update vom 6. August, 15.16 Uhr: Nach Starkregen und Hochwasser in Österreich und in Slowenien werden jetzt auch in Kroatien erneut starke Niederschläge erwartet, die zu Überschwemmungen führen können. In einigen Gebieten herrscht bereits Ausnahmezustand, berichtet das kroatische Nachrichtenportal dnevnik.hr. „In Erwartung des Höhepunkts der Wasserwelle am Fluss Save wird in der Gemeinde Orle der Save-Damm mit Sandsäcken bedeckt“, berichtete die Direktion für Katastrophenschutz. Der Rat an die Bevölkerung lautet: „Wir fordern die Bürger auf, in hochwassergefährdeten Gebieten besondere Vorsicht und Verantwortung zu walten, sich nicht ins Wasser zu begeben und die ausgegebenen Warn- und Verbotsschilder zu respektieren.“

Schwere Unwetter in Österreich und Slowenien: Eine weitere Hochwasserwelle wird befürchtet

Update vom 6. August, 13.49 Uhr: Die Folgen der Unwetter in Österreich und Slowenien sind weiter gravierend. In mehreren Gemeinden wurden bereits Zivilschutzwarnungen herausgegeben, berichtet die Tagesschau. Eine Entspannung der Lage ist derzeit vielerorts nicht in Sicht – ganz im Gegenteil. „Die Prognose ist so, dass wir mit einer weiteren Hochwasserwelle rechnen müssen“, sagte Georg Fejan, der Bezirkshauptmann, bereits vergangene Nacht dem ORF-Radio Kärnten. Vorsorglich wurden bereits rund 70 Haushalte evakuiert, zudem wurden auch Campingplätze geräumt.

Nach starken Regenfällen sind einige Ortschaften in Österreich und Slowenien überflutet. © dpa

Auch in Slowenien ist die Lage noch immer sehr ernst. Die Sorge vor Erdrutschen wächst nach dem Dammbruch und die Rettungs- und Aufräumarbeiten dauern weiter an. Die Bewohner mehrerer Orte am Fluss Meza, nahe der österreichischen Grenze, wurden laut der slowenische Nachrichtenagentur STA evakuiert.

Heftige Unwetter in Österreich und Slowenien: Hangrutsche drohen – schwere Fliegerbombe explodiert

Update vom 6. August, 11.31 Uhr: In einer Gemeinde in Österreich ist eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe mit Langzeitzünder aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Das teilte die Polizei Tirol in einer Erklärung mit. Die Bombe sei am Samstagmorgen in Vals im Bezirk Innsbruck Land auf einer landwirtschaftlich genutzten Grünfläche hochgegangen und riss dort einen 12 Meter großen Krater in den Boden.

Tausende Einsatzkräfte waren wegen der Unwetter und den Überschwemmungen im Einsatz. © Erwin Scheriau/dpa

„Die Detonation löste ohne fremdes Zutun aus“, schilderte die Polizei. Aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Tage in Österreich könnte eine Hangbewegung die Explosion ausgelöst haben. Die Beamten haben aber noch eine weitere Theorie: Womöglich könnte auch das Material des Zünders ermüdet sein und für eine Selbstentzündung gesorgt haben. Durch die enorme Kraft riss die Detonation einen zwölf mal zwölf Meter großen Krater in die Erde. Verletzt wurde niemand, auch zu weiteren Sachschäden kam es nicht.

Unwetter in Österreich, Slowenien und Kroatien: Ganze Landstriche überflutet

Erstmeldung: München – Nach den schweren Unwettern in Kroatien, Slowenien und Österreich sind ganze Landstriche überflutet. Es handelt sich um die größte Naturkatastrophe seit 30 Jahren und eine Entspannung ist längst nicht in Sicht. Ganze Gemeinden versinken in den Flutmassen. Auf Starkregen und Hochwasser folgen jetzt in Österreich die Gefahr von Hangrutschen, durch den hohen Grundwasserspiegel. Es drohen nun mehrere völlig aufgeweichte Hänge abzurutschen, wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete. Sie müsse zudem immer wieder ausrücken, um vollgelaufene Keller auszupumpen, sagte der Sprecher der Feuerwehr im Bundesland Kärnten, Hans-Jörg Rossbacher, am Sonntag im Radio ORF.

Schlimmste Unwetter in Österreich und Slowenien: Dutzende Menschen mussten evakuiert werden

Wegen der drohenden Rutschungen wurden in Kärnten aus Vorsicht bereits über 40 Häuser und Wohnungen geräumt. Für die evakuierten Personen wurden Notunterkünfte zur Verfügung gestellt. Auch die Gegend an der slowenischen Grenze war betroffen, doch die Pegelstände der Flüsse und Seen sanken wieder. In Slowenien mussten 22 Kinder in einem Kindergarten vor der Flutkatastrophe gerettet werden.

Der Schaden durch die Überflutung ist gewaltig, allein in Slowenien beträgt er bereits 500 Millionen Euro. © Igor Soban/dpa

Die hohe Bodenfeuchtigkeit erhöht auch in Slowenien die Gefahr von Erdrutschen, warnte der Geologische Dienst Sloweniens nach Angaben der slowenischen Nachrichtenagentur STA am Sonntag. Deshalb rief er die Bevölkerung auf, stärker auf Veränderungen am Boden, an Gebäuden und an Hängen zu achten.

Überschwemmung und Erdrutsche in Österreich und Slowenien – doch auch in Kroatien keine Entwarnung

Auch in Kroatien ist keine Entwarnung in Sicht. Wie das Nachrichtenportal dnevnik.hr berichtet, ist auch am Sonntag noch mit starkem Wind zu rechnen. Obwohl Kroatien bisher von Erdrutschen und Überflutungen weitestgehend verschont blieb, stieg auch dort der Wasserspiegel stark an. Laut dem Portal hat sich sogar das Hauptquartier des Katastrophenschutzes für vorbereitet. (kiba/dpa)