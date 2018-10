Schrecklicher Unfall: Audi S5 reißt Bäume um und fängt Feuer nahe VW-Werk - Fahrer schwer verletzt

Zu einem schlimmen Unfall kam es in Hannover-Stöcken, als ein Audi S5 von der Fahrbahn abkam, Bäume umriss und anschließend Feuer fing.

Hannover-Stöcken - Wie nordbuzz.de* berichtet, ereignete sich am Montag, 22. Oktober, in Hannover-Stöcken ein spektakulärer Unfall. Aus bislang unbekannten Gründen kam ein Audi S5 von der Fahrbahn in der Nähe des VW Werks ab. Danach überschlugen sich die Ereignisse.

Spektakulärer Unfall in Hannover: Audi S5 reißt zwei Bäume nach VW-Werk um

+ Der Unfall ereignete sich in Hannover-Stöcken © Screenshot Google Maps Nach Angaben von Nonstopnews kam der Audi S5 auf gerader Strecke links von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen zwischen den beiden Fahrtrichtungen der vierspurigen Straße. Hier hob der Sportwagen leicht ab, überschlug sich und riss zwei Bäume um. Ein Baum knickte um, den anderen entwurzelte der Audi S5 sogar komplett.

Spektakulärer Unfall in Hannover: Audi S5 touchiert entgegenkommenden VW Golf

+ Zum Glück konnte sich der Fahrer aus dem brennenden Wrack befreien © Nonstopnews Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn touchierte der Audi S5 einen entgegenkommenden VW Golf, der dabei einen Frontschaden erlitt. Der Fahrer des VW Golf blieb zum Glück unverletzt. Der Audi A5 kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen und fing Feuer.

Spektakulärer Unfall in Hannover: Audi S5-Fahrer kann sich gerade noch rechtzeitig befreien

Trotz schwerster Verletzungen konnte sich der Fahrer des Sportwagens noch rechtzeitig aus dem Wrack befreien.

Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Für die Einsatzdauer musste die viel befahrene Straße, die direkt am VW-Werk entlang läuft, voll gesperrt werden. Es entstanden erheblich Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant:

Bei Vechta kam es in Goldenstedt zu einem tödlichen Unfall. Ein VW Sharan prallte in einer Kurve frontal in zwei Motorrad-Fahrer. Beide Biker verunglückten tödlich.

Wenn die Lust auf Burger zum Verhängnis wird: Eine Frau fiel vor einer McDonald's-Filiale in einen ungesicherten Schacht und verletzte sich dabei schwer am Rücken. Dann ging ihr Sohn auf einen Mitarbeiter los.

Bei drei schweren Unfällen innerhalb weniger Stunden sind am Sonntag fünf Autofahrer ums Leben gekommen. Drei kamen bei Autobränden in den Wracks ihrer Fahrzeuge zu Tode.