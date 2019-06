Feuer bricht in Wohnung von Frau und Hund aus - sorgte Blitz für Todesdrama?

Im Heideviertel in Hannover brach ein verheerendes Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Bei dem Brand kam ein Hund ums Leben (Symbolbild)

Unglück im Heideviertel in Hannover

von Hardy Heuer schließen

In einem Mehrfamilienhaus kam es im Heideviertel in Hannover zu einem verheerenden Feuer. Bei dem Brand in der Wohnung einer 22-jährigen Frau und ihrem Hund kam es zum Todesdrama.