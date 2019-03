Schock für Mädchen auf Schulweg: Mann zwingt 10-Jährige mit Pistole hinter Gebäude

Kinderlos Alleinstehende wissen: Für Bremen und Niedersachsen schon immer der Normalfall

Bremer aus dem Stadtteil Findorff erinnern noch den Sohn eines Richters, der in der Timmersloher Straße wohnte, der Jüngere in den Siebzigern gern im Spielhaus auf dem Spielplatz an der Herbststraße ihrer Freiheit beraubte und sie bedrohte, sie zu schlagen. Auch daran, dass ein Findorffer "Mofarocker" sie in Kutte auf der Bürgerweide ansprach, um Geld von zwei Jüngeren Mitbürgern des Stadtteils, der eine wohnte in der Brand-, der andere in der Blocklander Straße, zu fordern, das sie ihm zunächst nicht gaben, können sich Bremer mit Behinderungen lebhaft erinnern. Sie waren auf dem Weg ins Kino in der Innenstadt. In der Straße vor dem Kino trafen sie den "Rocker" wieder. Als der sah, dass sie sich Kinoplakate ansahen und Anstalten machten, sich eine Karte für die nächste Vorstellung kaufen zu wollen, wurden sie von ihm massiver angegangen und mussten ihm das Kino-Geld, das sie sich vom Taschengeld erspart haben, aushändigen.

In Hannover paktierte der Innensenator noch vor wenigen Jahren gern mit Mottorradfahrern, die auch gern Kutten tragen, um das Rotlichtmillieu ruhig zu halten.