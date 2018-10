Opel-Fahrer überholt Unimog - Überholmanöver geht schief, dann kommt es zum Todes-Drama

Zu einem fatalen Unfall hat ein missglücktes Überholmanöver eines Kleinlasters geführt. Ein Opel überholte einen Unimog, die Fahrerin eines frontal erwischten Autos wurde tödlich verletzt.

Hannover - Ein missglücktes Überholmanöver auf einer Landstraße zwischen Oldhorst und Schillerslage in der Region Hannover endete am Mittwochmorgen tödlich, wie nordbuzz.de* berichtet. Der Fahrer eines Opel-Kleintransporters wollte nach Angaben von "Nonstopnews" einen in Richtung eines Friedhofs abbiegenden Unimog überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden Kleinwagen.

Es kam demnach zum Frontalzusammenstoß. Ein nachfolgender Pkw landete nach einem Ausweichmanöver im Seitenraum.

Opel überholt Unimog bei Hannover: Fahrerin eines Kleinwagens wird tödlich verletzt

Die Fahrerin des Kleinwagens wurde bei dem Unfall in der Region Hannover in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Dennoch kam für die Frau jede Hilfe zu spät, sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Opel-Kleintransporter leicht verletzt, die Fahrer des Unimogs und des nachfolgenden Kleinwagens blieben unverletzt.

Hannover: Tödlicher Unfall mit Opel, Unimog und Kleinwagen

Während die Polizei weitere Ermittlungen zum Unfall aufnahm, musste die L383 in der Region Hannover voll gesperrt werden. Einige Autofahrer versuchten trotz Sperrung an der Unfallstelle mit dem Unimog, dem Opel-Kleintransporter und den beiden Kleinwagen vorbeizufahren, was die Arbeiten behinderte. Die Verkehrsteilnehmer mussten von der Polizei gestoppt werden.

