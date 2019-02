Dacia-Fahrer tot nach schwerem Unfall mit Lkw auf Autobahn

Nach einem schlimmen Unfall auf der A2 bei Hannover wurde die Autobahn gesperrt. Nach dem Lkw-Unfall in Niedersachsen ist der Fahrer eines Dacia tot.

Auf der A2 bei Hannover kam es zu einer schlimmen Unfall-Serie

Ein Dacia-Fahrer ist nach einem schweren Unfall tot

Das Auto krachte unter einen Lkw

Die Autobahn zwischen Hannover und Dortmund wurde gesperrt

Hannover/A2 - Chaos auf der Autobahn A2 rund um Hannover am Montag, 18. Februar, in Richtung Dortmund. Ein Dacia-Fahrer stirbt bei einem Unfall bei Hämelerwald, am Kreuz Hannover-Ost wird die A2 in Richtung Dortmund bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt, wie nordbuzz.de* berichtet. Der Reihe nach.

Hannover: Unfall auf der A2 führt zu Sperrung auf der Autobahn

Zunächst habe es laut Polizei einen kleineren Unfall auf der Autobahn A2 bei Hannver am frühen Montagmorgen an der Anschlussstelle Hannover-Nord/Langenhagen gegeben. Dort sei ein Kleintransporter auf einen Lastwagen aufgefahren, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Doch mit diesem kleinen Unfall sollte das Unheil in Niedersachsen erst seinen Lauf nehmen.

Update zu den Sperrungen auf der #A2 in Richtung #Dortmund nach nunmehr vier Unfällen:



Komplette Ableitungen am Kreuz #Hannover Ost und #Hämelerwald



Unsere Kollegen versuchen, den dazwischenstehenden Verkehr nach und nach von der Autobahn zu bekommen. https://t.co/piYuMWf8KC — Polizei Hannover (@Polizei_H) 18. Februar 2019

A2 von Hannover nach Dortmund: Autobahn wurde gesperrt

In der Folge stauten sich die Autos auf der A2 im Berufsverkehr - und weitere Unfälle mit Lastwagen waren die Folge. Gegen 9.30 Uhr krachte es zunächst am Kreuz Hannover-Ost. Beteiligt waren bei dem Auffahrunfall auf der Autobahn drei 40-Tonner und ein Kleintransporter. Die A2 in Richtung Dortmund soll deswegen nochbis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt bleiben.

A2 Richtung Hannover: Dacia-Fahrer stirbt bei Unfall

ZwischenLehrte Ost und Lehrte folgte gegen 10.44 Uhr der nächste Unfall auf der A2. Auch dort kollidierten zwei Lastwagen - es blieb allerdings bei Blechschäden. Weniger glimpflich ging dann der vierte Unfall auf der Autobahn bei Hannover aus.

Vier Unfälle auf der A2 - Stau und Sperrungen auf der Autobahn

Um kurz vor 12 Uhr krachte ein Dacia-Fahrer auf der Autobahn mit seinem Auto zwischen Braunschweig und Hannover bei Hämelerwaldungebremst unter einen Lastwagen. Der Dacia wurde dabei auf der A2 so weit unter den Lastwagen geschoben, dass der Fahrer um Leben kam.

Die Rettungskräfte hatten laut der Agentur "NonstopNews" erhebliche Probleme bei der Anfahrt, da die Rettungsgasse an einigen Stellen der A2 nur unzureichend gebildet wurde und teilweise äußerst eng war. Bei der Durchfahrt durch die enge Gasse wurde so bei einem Feuerwehrfahrzeug ein Außenspiegel abgerissen.

