Schock beim Zahnarzt! Frau wird in Praxis betäubt - dann geschieht Schreckliches

Bei einem Zahnarzt in Hannover kam es zu schrecklichen Szenen in der Praxis. Die Patientin wurde sexuell missbraucht, der Arzt steht vor Gericht.

Hannover - Zahnarztbesuche sind generell nicht angenehm. Doch das, was eine 38 Jahre alten Frau in einer Praxis in Hannover erlebte, ist eine ganz andere Form von Zahnarzt-Horror. Wie nordbuzz.de* berichtet, ist daran der langjährige Zahnarzt der Frau schuld, der sich nun vor Gericht in einem aktuellen Prozess verantworten muss.

Hannover: Betäubte Patientin erlebt Horror in Zahnarzt-Praxis

Die zweifache Mutter erstattete Anzeige gegen den befreundeten Zahnarzt, bei dem sie bereits seit vielen Jahren in Behandlung war. Der 73-Jährige entpuppte sich als perverser Grapscher und Lüstling. Vor Gericht berichtete die Frau ausführlich von den Übergriffen des Mediziners, der sie an dem Tag des sexuellen Missbrauchs ungewöhnlicherweise zur Begrüßung direkt auf den Mund küsste, als sie das Behandlungszimmer betrat. Doch das war erst der Auftakt des unverzeihlichen Verhaltens des Zahnarztes.

Zahnarzt in Hannover: Patienten erlebt das pure Grauen in Praxis

Wie Bild.de berichtet, bezeichnete der 73-Jährige seine Patientin als "Granate" und schwärmte von ihrer Figur. Als die 38-Jährige betäubt auf dem Behandlungsstuhl lag, begann der Zahnarzt die verheiratete Frau zu streicheln, fasste ihr an die Brust und bot ihr ein gemeinsames Sex-Wochenende in Berlin an. "Ich habe nicht verstanden, was mit ihm los war. Ich habe da gelegen, fühlte mich völlig hilflos", berichtet die geschockte Patientin. Nach der Behandlung steckte ihr der dreiste Fachmann noch seine Handynummer zu.

Sexueller Missbrauch in Hannover: Patientin von perversem sexuell missbraucht

Der angeklagte Zahnarzt streitet die Anmachen und Fummeleien ab: "Ich mache meinen Job über 40 Jahre, es hat noch nie so einen Fall gegeben." Der zuständige Richter glaubte den Schilderungen der 38-Jährigen und verurteilte den 73-Jährigen zu acht Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 24.000 Euro wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung des Behandlungsverhältnisses. Der Zahnarzt will gegen das Urteil in Berufung gehen.

