Straßenbahn-Drama! Frau überquert Gleise - es endet wirklich übel

Hannover - Schock auf den Gleisen: Als eine 33-jährige Frau am Freitagabend (10. Mai) gegen 19.50 Uhr an der Nienburger Straße auf Höhe Callinstraße in Hannover die Tram-Gleise überquert hatte, wurde die Frau von einer stadtauswärts fahrenden Straßenbahn erfasst, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bei dem schweren Unfall in Hannover hat die Frau sich schwere Verletzungen zugezogen. Auch Lebensgefahr kann aktuell laut Polizei Hannover nicht ausgeschlossen werden.

Hannover: Frau von Straßenbahn auf Gleise schwer verletzt

Die 33-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover zu Fuß aus dem Georgengarten gekommen und wollte die Gleise an der Nienburger Straße in Richtung Callinstraße überqueren. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei Hannover offenbar die aus ihrer Sicht von rechts kommende Stadtbahn.

Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung der 47-jährigen Straßenbahn-Fahrerin, konnte diese den folgenschweren Zusammenstoß mit der 33-jährigen Frau nicht mehr verhindern.

Hannover: Frau erleidet bei Unfall schwere Verletzungen - Lebensgefahr möglich

Bei dem schweren Unfall in Hannover erlitt die Fußgängerin unter anderem schwere Kopfverletzungen. Auch Lebensgefahr ist möglich, kann zumindest momentan nicht ausgeschlossen werden. Das weibliche Opfer kam in einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik in Niedersachsen.

Polizei Hannover sucht Zeugen nach schwerem Unfall mit Straßenbahn

Der Stadtbahnverkehr war bis zirka 20.45 Uhr auf Höhe der Unfallstelle unterbrochen, die Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe richtete einen Ersatzverkehr ein.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache in Hannover aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei Hinweisen unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden.

