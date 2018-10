Explosions-Gefahr nach Horror-Unfall! Fahrer verbrennt in Tanklaster auf A2

Hannover/A2 - Ein schreckliches Unglück ereignete sich am Montagnachmittag, 15. Oktober, auf der A2 bei Hannover. Wie nordbuzz.de* berichtet, fuhr der Fahrer eines Tanklasters aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lkw auf, der sich am Stauende befand.

+ Eine Dreiviertelstunde lang brannte der Tanklaster © Nonstopnews

Unmittelbar nachdem er auf den LKW am Stauende prallte, ging der Tanklaster in Flammen auf. Es entwickelte sich eine derartige Rauchsäule, dass die Feuerwehr auf Sicht anfahren konnte. Laut Nonstopnews musste die A2 bei Hannover weiträumig in beide Richtungen gesperrt werden, was massive Verkehrsbeeinträchtigungen zur Folge hatte.