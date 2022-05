Harry Potter: „Ruhestätte“ von Hauself Dobby könnte verlegt werden

Von: Martina Lippl

Dobby der Harry-Potter-Hauself - hier in „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ ist bei Potter-Fans sehr beliebt. © Warner Bros/Courtesy Everett Collectio/imago

Bei Harry-Potter-Fans ist er wohl eine der beliebtesten Figuren – der Hauself Dobby. Seine letzte „Ruhestätte“ könnte in den nächsten Monaten entfernt werden.

London - „Dobbys Grab“ befindet sich am Strand von Freshwater West in Wales. Es ist der Ort, an dem die Szene seines Todes gedreht wurde. An diesem Ort gedenken Fans dem geliebten Hauselfen aus der Harry-Potter-Reihe. Der Strand gehört dem National Trust. Tausende Fans pilgern jedes Jahr zu der Film-Grabstätte von Dobby. Ob die Hommage an Dobby jedoch entfernt werden soll oder nicht, will der National Trust in einer Umfrage herausfinden. Bürgerinnen und Bürger können über die Zukunft von Dobbys-Ruhestätte abstimmen, wie die BBC in dieser Woche berichtet.

„Dobbys Grab“ am Strand von Freshwater West sorgt für Probleme

Denn der Ansturm der Harry-Potter-Fans sorgt nach Angaben des National Trust Wales seit Kurzem für Probleme. Es gibt Müll und auch die Parkplätze sind oft überfüllt, die Toiletten überlastet. In Gedenken an den Hauself Dobby hinterlassen Besucher liebevoll beschriftete Steine mit Botschaften. Aber, auch Socken werden an dem Ort zurückgelassen. Das Denkmal sei zu einem absoluten Schandfleck geworden, schimpfen Bewohner, wie die Lokalzeitung The Pembrokeshire Herald berichtet. Es sei Zeit, die Sachen wegzuräumen. Vergleiche mit einer Mülldeponie werden sogar von einem Kritiker gezogen. Andere dagegen würden Dobbys Ruhestätte verteidigen. Es sei ein magischer Ort mit viel Schönheit, besonders für Kinder.

Dobbys Grab Schandfleck oder magischer Ort?

Victoria MacLean, ein Harry-Potter-Fan aus der Gegend, sagte der BBC: „Wenn sie das Grab entfernen, werden Fans einfach ein neues bauen, denn es gibt Millionen von ihnen.“ Sie sei für einen Kompromiss offen. Doch es müsste etwas geben, das den Fans gefällt und den Sand trotzdem wunderschön aussehen lässt, weil es einfach ein atemberaubender Strand sei.

Im Internet haben Harry-Potter-Fans schon eine Petition zur Erhaltung von Dobbys Grab am Strand von Freshwater West auf change.org gestartet. „Jeder Harry Potter Fan weiß, wie wichtig dieser Platz ist“ ist in dem Aufruf zu lesen. Die Beteiligung ist allerdings noch recht überschaubar.

Dobbys Grab am Freshwater West Strand soll erhalten bleiben – Fans haben schon eine Petition gestartet. © screenshot change.org/a. ashworth

Dobby, der Hauself aus der Harry-Potter-Reihe ist bei Fans überaus beliebt

Dobby, der zum ersten Mal in Harry Potter und die Kammer des Schreckens auftaucht, wurde von der Familie Malfoy versklavt. Hauselfen können nur aus ihrer Knechtschaft befreit werden, wenn sie von ihren Besitzern ein Kleidungsstück bekommen. Harry Potter sorgt dafür, dass Dobby eine Socke von der Familie Malfoy bekommt. Die Online-Umfrage über die Zukunft von Freshwater West und „Dobbys Grab“ läuft noch bis zum 7. Juni.

