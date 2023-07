Chemie-Cocktails für die ewige Jugend? Harvard-Forscher wollen das Altern stoppen

Von: Yannick Hanke

Dem Altern ein Schnippchen schlagen? Das soll nun Harvard-Forschern gelungen sein. Mit ihren Chemie-Cocktails sei die ewige Jugend möglich. Was dahinter steckt.

Harvard – Am Prozess des Alterns lässt sich nichts ändern – oder etwa doch? Denn Harvard-Forscher schreiben in einer aktuellen Studie darüber, dass sie nicht nur einen, sondern gleich sechs Chemie-Cocktails entdeckt hätten, die das Altern innerhalb von einer Woche umkehren könnten.

Chemie-Cocktails für die ewige Jugend? Wie Harvard-Forscher den Alterungsprozess aufhalten wollen

Das Team der Wissenschaftler setzt sich dabei unter anderem aus dem renommierten Altersforscher David A. Sinclair zusammen. Der Autor von „Das Ende des Alterns“ ist auch einer der Studien-Autoren. Ziel dieser wissenschaftlichen Erhebung war es, einen Weg zu finden, um die Alterung der menschlichen Zellen umzukehren.

Wie gingen die Wissenschaftler aber konkret vor? Zunächst einmal wurden Zellen sortiert, und zwar nach jungen, alten und seneszenten. Letzteres meint dabei kaputte Zellen als Resultat des Alters oder einer Krankheit. Im nächsten Schritt wurden die jugendlichen Zellen mittels Chemie-Cocktails zu Blaupausen für zukünftige Zellteilungen gemacht. Unter anderem bestimmte Proteine und Natriumbutyrat, ein Kraftstoff für Darmzellen, wurden in die Verjüngungs-Cocktails gemischt. Vielleicht greift auf diese auch die 96-jährige Frau zurück, die auf TikTok zu begeistern weiß.

„Verjüngung durch Umkehrung des Alters durch chemische Mittel“: Harvard-Forscher mit neuer Erkenntnis

Im Erfolgsfall – wenn das Prinzip funktioniert –, würde der Körper nicht mehr seine alternden, sondern nur noch junge und gesunde Zellen kopieren. Innerhalb von nur einer Woche würde sich der Körper damit von innen erneuern. „Die Verjüngung durch Umkehrung des Alters kann nicht nur durch genetische, sondern auch durch chemische Mittel erreicht werden“, lautet die Erkenntnis der Harvard-Wissenschaftler.

Bislang war Altersforscher Sinclair nämlich davon ausgegangen, dass eine Gentherapie die beste Möglichkeit sei, um das Altern zu stoppen. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit nahezu jeder Mensch solche eine Spritze für die ewige Jugend verabreicht bekommt. Das hat seine Gründe – wie auch die spezielle Krankheit des Gewitter-Asthmas.

Chemie-Cocktails gegen das Altern nur „mehrheitlich Hype“? Andere Harvard-Forscher sind skeptisch

„Weitere Untersuchungen darüber, wie Chemiecocktails die Integrität des Zellkerns und die Aufteilung der Proteine wiederherstellen, könnten (...) therapeutische Möglichkeiten zur Verbesserung der Gesundheit älterer Menschen und von Patienten mit altersbedingten Krankheiten bieten“, heißt es in diesem Kontext von den Autoren der Harvard-Studie. Es bedarf also weiterer Analysen und Proben.

Mit den „altersbedingten Krankheiten“ sind unter anderem die tödliche Nerven-Krankheit ALS sowie frontotemporale Demenz gemeint. An letzterer ist auch Hollywood-Schauspieler Bruce Willis erkrankt. Innerhalb weniger Monate sollen die Tests an Menschen beginnen, so Altersforscher Sinclair.

Dass es dafür viel zu früh sei, dieser Meinung sind indes andere Forscher, darunter auch Wissenschaftler aus Harvard. Schließlich sei die Forschung „mehrheitlich Hype und nur vorläufig“, wie die Wissenschaftler von Mail Online zitiert werden. Und doch bleibt die vage Hoffnung auf ewige Jugend als durchaus spannendes und vor allem wachsendes Forschungsfeld bestehen. (han)