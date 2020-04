Randale im ICE: Betrunkene verwüsten Zugabteil, dann greift einer die Polizei an

Am Hauptbahnhof Frankfurt geht am Mittwoch ein Hilferuf eines Zugführers bei der Polizei ein – als die Beamten am Zug ankommen, kommt es zum Zwischenfall.

Frankfurt - Das Reiseaufkommen ist in der Corona-Krise in Deutschland geringer – dennoch kommt es noch immer zu Zwischenfällen: Am Hauptbahnhof Frankfurt haben am Mittwoch (29.04.2020) in den frühen Morgenstunden zwei Männer in einem ICE der Deutschen Bahn (DB) randaliert. Wie die Bundespolizei in Frankfurt am Mittag mitteilte, geht um kurz vor 4 Uhr ein Anruf bei der Inspektion ein: Ein Zugführer des ICE bittet die Polizeibeamten um Hilfe.

Als Beamte der Bundespolizei am ICE im Hauptbahnhof Frankfurt ankamen, fanden sie den Angaben zufolge zwei angetrunkene 32-jährige Berliner vor, die im Schnellzug mehrere Sitze, Armlehnen und Ablagetische in einem Bahn-Abteil beschädigt haben sollen. Beide wurden laut Polizei festgenommen – doch damit waren die Ausfälligkeiten der Männer noch nicht beendet.

Hauptbahnhof Frankfurt: Randale in ICE – Polizeibeamte angegriffen

Nachdem die Beamten den Schaden im Zug der Deutschen Bahn (DB) aufgenommen hatten und die beiden Männer zur Wache gebracht werden sollten, habe einer der Männer plötzlich versucht, nach den Beamten zu schlagen und zu treten, berichtet die Bundespolizei in Frankfurt. Erst als ihm Handfesseln angelegt wurden, habe sich die Situation am Hauptbahnhof Frankfurt vollständig beruhigt.

In der Wache am Hauptbahnhof Frankfurt führten die Polizeibeamten nach eigenen Angaben eine Alkoholkontrolle bei den zwei ICE-Randalierern durch – das Ergebnis: Bei den beiden Männern aus Berlin wurde eine Atemalkoholkonzentrationen von 1,4 bzw. 0,8 Promille festgestellt.

Hauptbahnhof Frankfurt: ICE-Randalierer auf freiem Fuß

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden die Männer laut Polizei zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des Schadens könne noch nicht beziffert werden.

Im Mai 2019 kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall: Ein betrunkener Mann hat in einem ICE randaliert und den Zugführer attackiert. Die Polizei nahm ihn fest.

